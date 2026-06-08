Devojčica (13) utopila se juče oko podneva u Velikoj Moravi u naselju Donja Livadica kod Velike Plane.
Prema pisanju Blica, telo devojčice su izvukli ronioci Žandarmerije.
Istraga je u toku.
BONUS VIDEO
Telo devojčice su izvukli ronioci Žandarmerije
Devojčica (13) utopila se juče oko podneva u Velikoj Moravi u naselju Donja Livadica kod Velike Plane.
Prema pisanju Blica, telo devojčice su izvukli ronioci Žandarmerije.
Istraga je u toku.
BONUS VIDEO
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