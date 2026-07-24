Goran Ješić je negativno reagovao na objavu novinara Nemanje Rujevića na društvenoj mreži Iks, u kojoj on kritikuje blokadere, jer reaguju na svaki tekst u nedeljniku Vreme koji im ne odgovara.

Rujević je napisao:

- Moramo da razmislimo o nekim spomenicama za ljude koji su u najtežim vremenima bili pretplatnici (a ne znaju da najteža vremena nisu bila, nego su sada), ali su se razočarali u Vreme jer tamo, avaj, bude i nešto što im se ne sviđa - naveo je.

Ješić mu je na to odgovorio:

- Neki ljudi jednostavno ne mogu da razočaraju, očekivanja ne postoje.

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