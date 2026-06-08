Ubistvo britanskog vojnog atašea brigadnog generala Stivena Saundersa u Atini 8. juna 2000. godine izazvalo je šok širom Evrope i otvorilo pitanje kako je jedna od najtraženijih organizacija na kontinentu decenijama uspevala da izmiče policiji.

Saunders je ubijen tokom jutarnje vožnje ka britanskoj ambasadi kada su mu prišla dvojica napadača na motociklu i otvorila vatru dok je čekao na semaforu. Teško ranjen, preminuo je nekoliko sati kasnije u bolnici. Grčke vlasti odmah su posumnjale na organizaciju „17. novembar“, grupu koja je godinama predstavljala najveći bezbednosni izazov za zemlju.

Organizacija "17. novembar“ pojavila se nakon pada vojne hunte u Grčkoj 1975. godine. Ime je dobila po studentskom ustanku iz novembra 1973. godine, koji je brutalno ugušio tadašnji vojni režim.

Tokom narednih decenija grupa je preuzela odgovornost za ubistva američkih obaveštajaca, vojnih oficira, turskih diplomata, grčkih političara i privrednika. Nijedan njen član godinama nije bio uhapšen.

Istraga je pokazala da je Saunders ubijen istim tipom oružja koji je organizacija koristila u prethodnim atentatima. Napad je izveden gotovo identično kao i ranije akcije grupe – motocikl, jutarnji saobraćaj i precizna likvidacija mete usred grada.

Ubijen zbog poovezanosti sa NATO agresijom

Nedugo nakon atentata „17. novembar“ je preuzeo odgovornost za ubistvo, tvrdeći da je Saunders bio meta zbog navodne povezanosti sa NATO kampanjom protiv Jugoslavije 1999. godine.

Britansko Ministarstvo odbrane odbacilo je te tvrdnje, navodeći da Saunders nije učestvovao u planiranju bombardovanja.

Ubistvo je dodatno pojačalo međunarodni pritisak na Grčku, koja je tada već bila kritikovana zbog neuspeha u borbi protiv domaćeg terorizma.

Saunders je postao prva britanska žrtva organizacije "17. novembar“ i njena 23. potvrđena žrtva.