Novosadska policija sve je bliže rasvetljavanju drske pljačke kuće majke pokojnog Siniše Mihajlovića u Sremskoj Kamenici.

Jedan od osumnjičenih za provalu je identifikovan, a za njim se intenzivno traga, navodi Telegraf.

Podsetimo, krajem maja opljačkana je kuća Viktorije Mihajlović, majke legendarnog fudbalera. Lopovi su iz doma odneli novac, ali i veliki broj uspomena i rekvizita iz bogate karijere Siniše Mihajlovića, čija je vrednost za porodicu nemerljiva.

Prema dosadašnjim saznanjima, pljačka se dogodila u noći između 25. i 26. maja, u periodu između dva i tri sata posle ponoći. Dvojica maskiranih provalnika ušla su u kuću dok je Viktorija Mihajlović spavala, a sumnja se da su je dodatno omamili kako bi nesmetano pretražili prostorije i odneli što više vrednih predmeta.

Sigurnosne kamere zabeležile su kretanje osumnjičenih, slučaj je odmah prijavljen policiji, koja od tada intenzivno radi na njihovom pronalasku.

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Sinišina majka je objasnila detaljno šta se dogodilo.

- Spavala sam u toj sobi, u koju su ušli lopovi i iz jednog od dva plakara pored mog kreveta uzeli novac, svu moju ušteđevinu, penziju i zlatan lančić u čijem privesku su slike mojih unučića. To mi je bio poklon od mog Siniše i dece. Ja sam stara, imam 83 godine i slabo spavam, ne znam kako ništa nisam čula. Verovatno su mi nešto uradili, nečim me omamili. Ne znam. Na snimcima sa kamera videli smo da su bili maskirani. Verujem da će biti pronađeni - rekla je Viktorija Mihajlović.