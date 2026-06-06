Proizvodnja feta sira u Grčkoj ove godine mogla bi da bude manja za oko 15.000 tona zbog smanjenih isporuka ovčijeg i kozjeg mleka, koje su posledica velikih gubitaka stočnog fonda izazvanih epidemijom malih boginja i širenjem slinavke i šapa na Lezbosu.

Predsednik Međuprofesionalne organizacije za fetu Mihalis Sarantis izjavio je da se ove godine očekuje smanjenje isporuka ovčijeg mleka za između 60.000 i 70.000 tona, što bi moglo da dovede do pada proizvodnje fete za više od 10 odsto, preneo je „Ekatimerini“.

Godišnja proizvodnja feta sira u Grčkoj iznosi oko 140.000 tona, od čega se približno 105.000 tona izvozi, prenosi Politika.

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