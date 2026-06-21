Društvene mreže, oglasi za nekretnine, pametni uređaji, pa čak i sadržaj kanti za smeće mogu otkriti mnogo više o vašem domu nego što mislite. Stručnjaci za bezbednost upozoravaju da mnogi vlasnici kuća i stanova nesvesno dele informacije koje potencijalnim provalnicima mogu olakšati posao.

„Vlasnici kuća i stanova nesvesno otkrivaju raspored svojih domova, bezbednosne slabosti i svakodnevne navike, čime postaju laka meta za iskusne provalnike“, upozorava stručnjak za bezbednost Nik Džordan.

1. Fotografije sa odmora mogu otkriti da je kuća prazna

Objave sa aerodroma, fotografije sa plaže ili odbrojavanje do letovanja možda deluju bezazleno, ali istovremeno šalju jasnu poruku da trenutno niste kod kuće.

Stručnjaci preporučuju da fotografije sa putovanja objavljujete tek nakon povratka, kao i da profile na društvenim mrežama držite privatnim. Posebnu pažnju treba obratiti i na geolokacijske podatke koje fotografije mogu sadržati.

2. Stari oglasi za nekretnine mogu otkriti raspored doma

Mnogi zaboravljaju da fotografije stanova i kuća ostaju dostupne na internet portalima i nakon prodaje ili izdavanja nekretnine.

Takvi oglasi često prikazuju raspored prostorija, položaj prozora, ulaza i druge detalje koji mogu biti korisni osobama sa lošim namerama. Zbog toga je preporučljivo proveriti da li su stari oglasi uklonjeni.

3. Fotografije renoviranja pokazuju šta posedujete

Nova kuhinja, luksuzni nameštaj ili skupoceni uređaji često završavaju na društvenim mrežama. Međutim, takve objave ne otkrivaju samo izgled doma, već i vredne predmete koji se u njemu nalaze.

„Fotografije pre i posle renoviranja veoma su popularne, ali pritom nepoznatim ljudima pokazujete gde se nalaze novi uređaji, umetnine ili druge vrednosti“, upozorava policijski inspektor Dejv Luis.

4. Računi i ambalaža mogu otkriti lične podatke

Kutije od televizora, računara ili drugih skupih uređaja ostavljene pored kontejnera mogu privući neželjenu pažnju. Slično važi i za račune, izvode ili dokumentaciju sa ličnim podacima.

Stručnjaci savetuju da se dokumenti pre bacanja usitne ili pocepaju, dok kartonsku ambalažu treba rasklopiti i okrenuti ka unutra.

„Neobezbeđena kanta za smeće može biti pravi izvor informacija o domaćinstvu“, ističe stručnjak za bezbednost Mia Mols.

5. Predvidive navike olakšavaju planiranje provale

Ako svakog dana odlazite i vraćate se kući u isto vreme, potencijalni provalnici lako mogu da uoče obrazac vašeg kretanja.

Jedno od rešenja su pametni tajmeri za osvetljenje, koji mogu stvoriti utisak da je neko u kući čak i kada ste odsutni.

6. Merdevine i alat mogu pomoći provalnicima

Mnogi u dvorištima i šupama drže merdevine, alat ili druge predmete koji mogu poslužiti za lakši ulazak u kuću.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da pomoćne prostorije budu zaključane jednako pažljivo kao i glavni ulaz u dom.

Danas je bezbednost i digitalna

Za razliku od nekadašnjih vremena, provalnici više ne moraju danima da posmatraju potencijalne mete. Dovoljno je nekoliko javno dostupnih fotografija, malo pažnje prema detaljima i osnovno pretraživanje interneta.

Upravo zato stručnjaci naglašavaju da je zaštita doma danas podjednako digitalna koliko i fizička. Jedna naizgled bezazlena objava ponekad može otkriti mnogo više nego što vlasnici nekretnina pretpostavljaju.