Vrhovna zajednička vojna komanda Irana saopštila je danas da će gađati mete koje predstavljaju interese Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika, ako SAD budu gađale iranske nuklearne lokacije.

Iranski centralni štaba Hatem el-Anbija je, nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da će SAD "veoma skoro" napasti područje planine Pijuk gde se sumnja da Iran ima nuklearni program, saopštio da će na to odgovoriti napadima na američke ciljeve u regionu, prenosi Irna.

U saopštenju se navodi da će, ako vojska SAD uđe u fazu da napadne nuklearne i osetljive centre, Iran to smatrati za prosirenje rata u regionu, i da će svi interesi SAD, njenih saveznika i pristalica "biti meta snažnog napada oružanih snaga Irana".

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije danas da će Sjedinjene Američke Države verovatno uskoro napasti lokaciju u oblasti Natanz u Iranu, zbog sumnje da je na njoj prebačen nuklearni materijal te zemlje.