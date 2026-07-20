Ž. Đ. (19) uhapšen je zbog sumnje da je u Niškoj Banji u više navrata krao torbice i mobilne telefone od građana, ali i da je prisvajao izgubljene stvari koje je pronalazio. Na teret mu se stavlja ukupno šest krivičnih dela.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, uhapsili su Ž. Đ. (19) zbog sumnje da je izvršio četiri krivična dela krađa i dva krivična dela utaja.

Kako je saopštila Policijska uprava u Nišu, osumnjičeni je u prethodnom periodu na području Niške Banje od dve osobe ukrao torbice iskoristivši njihovu nepažnju.

Sumnja se i da je od još dve osobe oteo torbicu, odnosno mobilni telefon, nakon čega je pobegao.

Pored toga, tereti se da je pronašao mobilni telefon i novčanik, kao i torbu sa ličnim stvarima i mobilnim telefonom koji mu nisu pripadali, ali ih nije vratio vlasnicima, već ih je zadržao za sebe.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu određeno mu je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje.