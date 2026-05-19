Četrdesetdvogodišnja žena iz Floride je postala je viralna nakon što je objavila video na TikToku u kojem savetuje ljude kako da zaštite svoju kuću od provale,

Džen Gomez je otkrila čega se lopovi najviše plaše i šta da radite u prvim sekundama nakon što osetite da vam je neko provalio u kuću.

Video je sakupio više od 7,5 miliona pregleda i 1,2 miliona lajkova. Džen je navela da njen kredibilitet proizilazi iz činjenice da je „godinama provaljivala u tuđe kuće“.

Najvažnija mera predostrožnosti

Kao prvu meru predostrožnosti, Gomez savetuje postavljanje svetala sa senzorima pokreta.

"Ovo je nešto što bi svi trebalo odmah da urade“, kaže ona. „Nabavite ih i postavite ih po celoj kući. Baš po celoj kući. Na stepeništu, u hodniku, u dnevnoj sobi, na svim mestima gde se mogu aktivirati pokretom.

On preporučuje nabavku alarma koji proizvodi „strašno glasan“ zvuk.

Gomez takođe ističe važnost poznavanja bezbednosnih sistema, ključno je znati kako aktivirati sirenu telefonom.

Takođe savetuje ažuriranje podešavanja za hitne slučajeve na vašem pametnom telefonu. „Postoje podešavanja za hitne slučajeve na iPhone-u, gde možete poslati poruku službama hitne pomoći ili samo uputiti poziv. Vaša adresa je podešena kao lokacija u vašem telefonu, tako da se može poslati policiji ako imate hitan slučaj i ne možete da razgovarate. Možete uputiti poziv i on će im poslati vašu lokaciju.“ Uverite se da imate sve ažurirano na telefonu kako ne biste morali da brinete o tome ako se nešto desi“, objasnila je.

Poslednji preventivni savet je da rezervni ključ od auta držite u spavaćoj sobi, na lako dostupnom mestu. „Privezak za ključ treba da ima alarm i treba da bude pri ruci ako vam zatreba“, kaže ona.

Ako čujete lopova - evo šta treba da uradite

Ako čujete nekoga u svom domu usred noći, Gomez kaže da odmah pozovete 911. „Ne morate ništa da kažete, samo pozovite hitne službe telefonom. Poslaće vašu lokaciju i policija će biti na putu.“

Dodaje da bi svetla sa senzorima pokreta, koja bi trebalo da se upale u tom trenutku, trebalo da znatno uznemire provalnika. „Želite da ih što više uplašite od samog početka“, kaže bivši provalnik.

Nakon poziva 911, Gomez savetuje da uzmete ključ i aktivirate alarm na automobilu. Zatim, potrebno je da uključite sirene na kućnim bezbednosnim kamerama. „Znam da je teško razmišljati u tim situacijama, ali morate ostati mirni“, kaže Gomez, napominjući da ovi koraci ne bi trebalo da traju duže od dvadeset sekundi.

Ako živite u višespratnoj kući, savetuje vam da ostanete na višem spratu. „Ne silazite. Držite se uzdignutog položaja jer odatle imate bolji pogled“, upozorava. Međutim, ako ste u prizemlju ili jednospratnoj zgradi, savet je da pronađete prozor, izađete i pobegnete.

„Izađite i bežite.“ Što više buke i svetla odmah aktivirate, to će biti bolje i više će odvući pažnju lopovu, a vama će dati više vremena da pobegnete i privučete pažnju komšija pre nego što stigne policija.“

Video se završava porukom: „Molim se da se nikada ne nađete u ovoj situaciji, ali se nadam da će vam ovo pomoći“.