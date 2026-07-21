Drapati je do sada obavljao dužnost komandanta Združenih snaga ukrajinske vojske, a na novu funkciju stupio je 21. jula 2026. godine, nasledivši Oleksandra Sirskog.

Vest je objavljena na Telegram kanalu ukrajinskog predsednika, uz najavu da će uskoro biti rekonstruisan i sastav Generalštaba.

Ko je Mihailo Drapati

Reč je o 43-godišnjem oficiru, rođenom 21. novembra 1982. u Kamjanec-Podiljskom (Hmeljnička oblast). Vojno obrazovanje stekao je na Harkovskom institutu tenkovskih trupa, gde je diplomirao 2004. i potom kao potporučnik ušao u sastav 72. mehanizovane brigade sa sedištem u Beloj Cerkvi.

Od juna 2025. vodio je Združene snage ukrajinske vojske, dok je godinu ranije, 2024-2025, bio na čelu Kopnenih snaga Ukrajine.

Put do vrha: od Marijuplja do Harkova

Drapatijevo ime prvi put je odjeknulo u medijima 2014, tokom Bitke za Marijupolj. Kao major i komandant Drugog bataljona 72. brigade, 9. maja te godine predvodio je kolonu od četiri oklopna vozila koja je probila barikadu proruskih separatista i oslobodila taoce zarobljene u zgradi policije, snimci akcije obišli su svetske medije. Bataljon je prethodno bio izložen i raketnom napadu kod Zelenopilja, iz kog se probijao ka sopstvenim linijama.

Karijeru je gradio i kroz funkcije načelnika štaba i zamenika komandanta 30. mehanizovane brigade, komandanta 58. motorizovane pešadijske brigade, kao i kroz vođenje više operativno-strateških i operativno-taktičkih grupa.

Godine 2023. preuzeo je Odesku operativno-stratešku grupu, gde je značajno proširio upotrebu dronova i elektronskog ratovanja. Krajem te godine, do januara 2024, komandovao je i Hersonskom komandom za specijalne operacije, nakon čega je postavljen za zamenika načelnika Generalštaba zaduženog za obuku (februar 2024).

Prekretnica je usledila u maju 2024, kada je ruska ofanziva na Harkov otkrila da su ukrajinske jedinice na terenu bile nedovoljno pripremljene uprkos ranijim upozorenjima. Drapati je 11. maja određen da zameni dotadašnjeg komandanta Harkovske grupe Jurija Haluškina, a komandu je zvanično preuzeo narednog dana, zadržavajući istovremeno funkciju u Generalštabu.

Reforme i ostavka

Na čelo Kopnenih snaga Ukrajine došao je krajem 2024, kada je najavio paket reformi — od izmene sistema regrutacije radi suzbijanja korupcije, preko unapređene obuke prilagođene stvarnim uslovima na frontu, do uvođenja savremenih tehnologija u pripremu vojnika.

U januaru 2025. Zelenski mu je poverio i komandu nad grupom Hortica, oblašću koju je predsednik opisao kao žarište najintenzivnijih borbi. Međutim, 1. juna 2025. Drapati je podneo ostavku na mesto komandanta Kopnenih snaga, nakon napada na jednu od obučnih baza u kom je poginulo 12, a ranjeno 60 vojnika.

Prema navodima Instituta za proučavanje rata (ISW), kao razlog ostavke naveo je nemogućnost da obezbedi sprovođenje sopstvenih naređenja, kao i širi problem komandne kulture unutar vojske koja, po njegovim rečima, izbegava ličnu odgovornost za neuspehe na bojištu i ne izvlači pouke iz njih.

Odlikovan je, između ostalog, Ordenom Bogdana Hmeljnickog i Krstom za vojne zasluge, a nosi i titulu Heroja Ukrajine. Oženjen je i otac dvoje dece.