Nakon informacije da je protiv bivšeg pripadnika srpske Žandarmerije Saše Lazića podneta prekršajna prijava zbog posedovanja tri tablete bromazepama, iako je imao lekarski izveštaj.

Kako saznajemo, iz izvora bliskih crnogorskom Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) i graničnoj policiji, prijava je podneta uprkos tome što je utvrđeno da je reč o vrsnom profesionalcu koji je imao elektronski lekarski izveštaj o propisanoj terapiji.

Kako saznajemo službenici na graničnom prelazu od početka su bili upoznati sa činjenicom da Lazić poseduje uredan lekarski izveštaj u elektronskoj formi. Reč je o propisanoj terapiji koju koristi nakon prevremenog penzionisanja usled teške povrede kičme.

Međutim, zbog važećih propisa koji na graničnim prelazima priznaju isključivo štampanu medicinsku dokumentaciju sa odgovarajućim pečatom, službenici su bili u obavezi da formalno evidentiraju prekršaj.

Sagovornici upoznati sa slučajem ističu da je čitava procedura protekla u atmosferi međusobnog uvažavanja, kao i da je Lazić tokom postupka pokazao izuzetnu smirenost i dostojanstvo.

-Službenici koji su obavili razgovor ostali su impresionirani njegovim profesionalnim držanjem, iskustvom i korektnim odnosom. Iz Bijelog Polja ispraćen je uz veliko poštovanje crnogorskih kolega, koji smatraju da se retko susreću sa ljudima takvih profesionalnih i ljudskih kvaliteta- naveo je izvor za „Alo“.

Isti izvori naglašavaju da je situacija među kolegama rešena krajnje korektno i bez ikakvih nesporazuma, te da unutar službe preovladava stav da ovaj događaj ne bi trebalo koristiti za stvaranje nepotrebnih tenzija u javnosti.

Povodom ovih navoda, nadležne institucije za sada se nisu zvanično oglašavale.