Početak vikenda i turističke sezone doneo je pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima Srbije, a prema najnovijim informacijama Auto-moto saveza Srbije (AMSS), putnička vozila jutros se na pojedinim prelazima zadržavaju od 30 do 45 minuta.

Prema podacima Uprave granične policije, dobijenim u 5.15 časova,najduža zadržavanja zabeležena su na graničnom prelazu Horgoš, gde putnička vozila na ulazu u Srbiju čekaju oko 45 minuta.

Na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Gradina i Preševo, putnici se zadržavaju oko 30 minuta.

Bez čekanja za teretna vozila i na naplatnim rampama

Kako navodi AMSS, na teretnim terminalima graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja, dok se saobraćaj na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji odvija bez čekanja.

Povoljne vremenske prilike dodatno olakšavaju putovanja, budući da su kolovozi suvi, a temperature vazduha tokom dana neće prelaziti trideseti podeok.

AMSS apeluje na vozače: Pravite pauze tokom dugih putovanja

Iz Auto-moto saveza Srbije podsećaju da, uprkos dobrim uslovima za vožnju, letnja putovanja mogu biti naporna zbog velikih udaljenosti i višesatnog boravka za volanom.

Zbog toga se vozačima savetuje da na svakih dva do tri sata prave kraće pauze, kako bi smanjili umor i bezbednije nastavili putovanje.

Tokom narednih dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima ka turističkim destinacijama i graničnim prelazima.