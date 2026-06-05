Fico je na društvenoj mreži Iks izneo je tri zapažanja o aktuelnim međunarodnim odnosima, osvrćući se na Mađarsku, Nemačku i odnose Evropske unije i Rusije.

- Novi mađarski premijer je nedavno izjavio da se Mađarska graniči samo sa sobom. Ne znam kako je drugde, ali na severu se Mađarska graniči sa suverenom Slovačkom, ponosnim Slovakinjama i Slovacima, ponosnom vladom i premijerom koji je ponosni Slovak. Jake reči to neće promeniti - napisao je.

Premijer Slovačke je ocenio i da je Berlin snosio posledice, kako je naveo, oštre političke retorike.

- Nemačka je takođe platila cenu oštre retorike svog kancelara. Nije uspela da obezbedi izbor za nestalnu članicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Takav međunarodni neuspeh za tako veliku i moćnu zemlju teško je objasniti - zaključio je on.

Ukazao je i na, kako smatra, rastući broj evropskih lidera koji se zalažu za dijalog sa Rusijom, uz ocenu da će se nakon završetka rata mnoge zemlje ponovo okrenuti ruskom tržištu.

- Jake reči ne menjaju činjenicu da sve više premijera poziva na dijalog Evropske unije i Rusije. Nemačke kompanije požurile su na samit u Sankt Peterburgu u Rusiji kako ne bi propustile prilike koje se tamo nude. Često sam govorio da će, čim se sukob završi, svi žuriti da se vrate na rusko tržište. Možda bi trebalo da se uzdržim od preuranjenog iznošenja svojih stavova - navodi se u objavi.

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