Odlazak na more mnogi koriste da sa odmora ponesu uspomenu u vidu školjke, kamenčića ili malo peska sa omiljene plaže. Međutim, ono što deluje kao bezazlen suvenir u pojedinim državama može da dovede do visokih novčanih kazni, oduzimanja predmeta, pa čak i krivične odgovornosti.

Stručnjaci upozoravaju da putnici pre povratka kući treba da provere pravila zemlje u kojoj letuju, jer su propisi često mnogo stroži nego što većina turista pretpostavlja.

Školjke i morski puževi mogu napraviti problem

Prema upozorenju austrijskog automobilskog, motociklističkog i touring kluba (ÖAMTC), mnoge biljne i životinjske vrste zaštićene su međunarodnom CITES konvencijom, zbog čega je trgovina ili prenos određenih primeraka zabranjen.

Kupovina i unošenje suvenira napravljenih od zaštićenih vrsta može predstavljati krivično delo. U pojedinim slučajevima prete visoke novčane kazne, a moguće su i zatvorske sankcije.

Hrvatska posebno štiti pojedine školjke

U Hrvatskoj postoje zaštićene vrste školjki i morskih puževa čije je iznošenje iz zemlje zabranjeno. Turisti koji ih ponesu kao uspomenu mogu se suočiti sa značajnim novčanim kaznama.

Pored toga, neprerađeni tartufi mogu se izneti iz zemlje samo uz odgovarajuću dozvolu.

U Italiji zabranjeno nošenje peska i školjki

Slična pravila važe i u Italiji. Na brojnim plažama nije dozvoljeno sakupljanje i odnošenje peska, kamenja ili školjki.

Kazne zavise od regiona, a na Sardiniji mogu dostići i nekoliko hiljada evra. Lokalne vlasti godinama vode borbu protiv turista koji pokušavaju da iznesu pesak sa poznatih plaža.

Posebna pravila u Grčkoj

Turisti koji obilaze istorijske lokalitete u Grčkoj moraju biti posebno oprezni. Arheološki predmeti ne smeju da se iznose iz zemlje bez dozvole nadležnih institucija.

Pravila se ne odnose samo na vredne artefakte, već i na kamenje ili druge predmete uzete sa arheoloških nalazišta.

Kazne do 150.000 evra

Francuska ima među najstrožim propisima kada je reč o zaštiti prirodnih dobara. Na pojedinim lokacijama zabranjeno je odnositi pesak, školjke, kamenje i zaštićene biljke.

Za kršenje pravila predviđene su veoma visoke kazne koje u određenim slučajevima mogu dostići čak 150.000 evra. Posebno su zaštićene biljke u nacionalnim parkovima i rezervatima prirode.

Stroge kontrole u Španiji

Španske vlasti takođe zabranjuju iznošenje prirodnih materijala poput školjki, vulkanskog kamenja i fosila.

Na Kanarskim ostrvima, posebno na poznatoj plaži Popcorn Beach na Fuerteventuri, sprovode se pojačane kontrole kako bi se sprečilo da turisti odnose karakteristične fosilne formacije koje su postale simbol ove lokacije.

Nisu problem samo suveniri

Stručnjaci upozoravaju da pojedini predmeti koje mnogi svakodnevno koriste mogu predstavljati problem tokom putovanja, piše Kurir.

Elektronske cigarete zabranjene su u nekim državama, dok su proizvodi koji sadrže CBD u pojedinim zemljama nezakoniti. U Singapuru je poznata zabrana žvakaćih guma, dok pojedine destinacije ograničavaju i upotrebu određenih krema za sunčanje zbog zaštite životne sredine.

Zbog toga se putnicima savetuje da pre polaska provere lokalne propise i izbegnu neprijatna iznenađenja na granici. Ono što deluje kao bezazlena uspomena sa letovanja može se pretvoriti u veoma skup suvenir.