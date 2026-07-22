OVAN

POSAO: Očekuje vas odlična saradnja sa kolegama. Započinjete novi poslovni projekat i imate visoka očekivanja. Posao je povezan sa strancima. Atmosfera je radna i optimistična.

LJUBAV: Pred vama je novo poznanstvo. Procena druge osobe vam ne ide od ruke, pa je utisak koji dobijate prilično nerealan. Mislite da druga strana ima kvalitete koje realno nema.

ZDRAVLJE: Zdravlje je dosta loše prikazano. Potrebno je da povedete računa o digestivnomsistemu. Stomak je prilično osetljiv pa možete pojesti ili popiti nešto što će izazvati reakciju.

BIK

POSAO: Fokusirani ste na poboljšanje finansija. Sve opcije su otvorene: nalazenje sponzora, podizanje kredita, uzimanje pozajmice... Novac ulažete u proširenje poslovne ponude.

LJUBAV: Prilično ste tajnoviti kada su finansije u pitanju. Čak ni voljenoj osobi ne želite da priznate finansijske transakcije. Voljenu osobu držite van bilo kakvih finansijskih tokova.

ZDRAVLJE: Imunitet je jak, a zdravlje stabilno. Imate prilično odgovaran odnos prema svom zdravlju i radite sve što je u vašoj moći da ga očuvate. Fokusirani ste na zdravu ishranu.

BLIZANCI

POSAO: Zadovoljni ste situacijom na poslu. Vredni ste, dobro organizovani i imate jasne ciljeve. Sigurnim koracima idete prema njemu. Vaši planovi su dugoročni, ali ostvarivi.

LJUBAV: Emocije su vam proradile. Imate potrebu za intezivnim kontaktom sa voljenom osobom. Stalno nalazite razlog za poziv i jedva čekate da se nađete nasamo.

ZDRAVLJE: Što se tiče zdravlja glava je prilično osetljiva. Postoji mogućnost nastanka glavobolje ili migrene, temperature ili groznice. Bitno je da reagujete odmah.

RAK

POSAO: Očekuje vas više posla nego obično. Zadovoljni ste jer više obaveza automatski donosi više novca. Sa kolegama se odlično slažete i očekujete značajne rezultate.

LJUBAV: Vaša stidljivost vam pravi probleme. Jako ste zaljubljeni, ali ne pokazujete svoje emocije voljenoj osobi. Pokušajte da prevaziđete ograničenja i da se opustite. Biće vam lepše.

ZDRAVLJE: Imunitet je stabilan, a vi se trudite da očuvate svoje zdravlje. Vaša glavna strategija u tom smislu obuhvata unos zdrave hrane i dovoljno spavanja i odmora.

LAV

POSAO: Pravne stvari vam ne idu od ruke. Izlazak na ročište se pretvara u čistu katastrofu. Iako ste bili svesni da ne stojite najbolje sada vam je jasno da gubite slučaj.

LJUBAV: Niste preterano zainteresovani za probleme partnera. Voljena osoba je očigledno neraspoložena, napeta i nervozna, ali vi nemate snage da se borite i sa njenim problemima.

ZDRAVLJE: Očekuju vas problemi sa pritiskom. Biće nestabilan i to će negativno uticati na vaše stanje. Ukoliko ste na terapiji gledajte da je redovno koristite i da vam bude pri ruci.

DEVICA

POSAO: Neplanirane teškoće menjaju bukvalno sve vaše poslovne planove. Zabrinuti ste zbog toga, jer ne volite da menjate raspored. Ovog puta niste u mogućnosti da to sprečite.

LJUBAV: Emocije su vam proradile. Zaljubili ste se i spremni da uradite sve za voljenu osobu. Problem je što osećanja držite u sebi. Voljena osoba čak ne naslućuje kako se osećate.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje. Očekuju vas problemi sa nestabilnim pritiskom. Problemi su hronični, imaju potencijal da se ponavljaju. Bilo bi najbolje da se dovoljno odmarate.

VAGA

POSAO: Imate ozbiljan problem sa nedostatkom koncentracije. Zbog toga se ne razumete najbolje sa kolegama. Bilo bi dobro da pokušate da izbegnete potencijalne probleme.

LJUBAV: Emotivno ste nezadovoljni. Imate potrebu da intenzivnim druženjem sa partnerom i njegovom pažnjom. Partner ima svoje probleme zbog koga mu niste prioritet.

ZDRAVLJE: Očekuju vas problemi sa spavanjem. Muči vas nesanica i ne uspevate da zaspite. Da ne bi probdeli dobar deo noći posežete za sredstvima za uspavljivanje.

ŠKORPIJA

POSAO: Imate obaveza više nego obično. To vas ne plaši nego stimuliše. Ulažete još više energije u posao, ubrzavate proces rada i uspevate da odradite sve obaveze.

LJUBAV: Prezadovoljni ste tajnom vezom. Imate utisak da je partner idealna osoba za vas. Vaše emocije su duboke, jake, stabilne. Smatrate da ste našli čoveka svog života.

ZDRAVLJE: Urogenitalni trakt je osetljiv. Skloni ste da ne reagujete i da čekate da simptomi prođu sami od sebe. To se neće desiti pa je najbolje da se konsultujete sa lekarom.

STRELAC

POSAO: Situacija na poslu je zadovoljavajuća. Vredni ste, dobro poznajete posao, nema ikakvih poteškoća. Stiže priliv novca tako da ste generalno zadovoljni ovom sferom.

LJUBAV: Nezadovoljni ste odnosom sa bračnim problemom. Ono što vam smeta i čega ste svesni je da partner ne želi da razgovara o problemima i pravi se kao da oni ne postoje.

ZDRAVLJE: Imunitet vam je dosta jak. Uprkos tome potrebno je da povedete računa o zdravlju. Digestivni sistem je prilično osetljiv pa treba da povedete računa o ishrani.

JARAC

POSAO: Neophodno je da budete precizni i koncizni prilikom poslovnih pregovora. Postoji mogućnost da podrazumevate različite stvari iz čega kasnije može proizaći problem.

LJUBAV: Zadovoljni ste emotivnom sferom. Partner je probudio neke lepe emocije u vama i uživate u tome. Druga strana je dosta introvertna, ali vi ste svesni šta druga strana oseća.

ZDRAVLJE: Disajni organi su prilično osetljivi. Bilo bi dobro da se pozabavite prevencijom i na taj način izbegnete probleme. Moguća je ili infekcija ili alergijska reakcija.

VODOLIJA

POSAO: Veliki ste entuzijasta kada su poslovni dogovori u pitanju. Imate utisak da kada druga strana čuje vašu ponudu odmah će pristati na saradnju. Mogući su manji propusti.

LJUBAV: Pokušavate da sakrijete svoje troškove od partnera. Vi umete da budete široke ruke i spontani kada je novac u pitanju čega se partner užasava. Prikrivanje je rešenje po vama.

ZDRAVLJE: Digestivni sistem je prilično osetljiv. Može se desiti da vam neka hrana zasmeta ili da se nekontrolisano posvetite hrani i piću. Najbolje je da umereno konzumirate hranu.

RIBE

POSAO: Jako ste energični i želite da što više obaveza odradite u što kraćem vremenskom roku. Upravo iz tog razloga pravite manje greške koje ne primećujete.

LJUBAV: Odnos sa bračnim partnerom je na staklenim nogama. Da ne bi došlo do veće rasprave izbegavate sve teme koje mogu dovesti do toga. Potreban vam je mir.

ZDRAVLJE: Pokušavate da se opustite uz pomoć hrane i pića. Gubite kompas i ne primećujete da preterujete sa ishranom. Pokušajte da ograničite unos pića.