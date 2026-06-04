Istraga ubistva Svetozara P. Toze (92), koje se juče ujutru dogodilo u njegovoj kući u blizini stare fabrike BIP, poprima obrise misterije. Zbog sumnje da je sekirom usmrtio starca uhapšen je njegov unuk Uroš G. (26), a dan kasnije komšije iznose detalje koji, prema njihovim tvrdnjama, otvaraju brojna pitanja.

Prema njihovim rečima, u kući je u vreme zločina navodno boravila i Tozina sadašnja supruga.

Komšije navode da su od istražitelja čule da se zločin dogodio pred zoru, a da je otkriven tek kada je Uroš upao u susedni objekat, odnosno u stan njihove komšinice.

– Da je Toza mrtav saznali smo tek po dolasku policije. U prvi mah smo mislili da je preminuo prirodnom smrću, ali kada su inspektori izneli sekiru i naslonili je na zid, pitali smo šta se dogodilo. Kratko su nam rekli da je ubijen i da se sumnja da se zločin dogodio pred zoru – pričaju komšinice.

Prema njihovim rečima, tek kasnije su saznale da je zbog ubistva uhapšen Tozin unuk.

– Sada, kada vratimo film, Uroša smo danima viđali kako se vrzma po kraju. U prvom trenutku ga nismo prepoznali, ali kada se pojavio njegov otac, shvatile smo o kome je reč. Nesrećni čovek je govorio da je i sam primetio da se Uroš poslednjih dana čudno ponašao i da nije imao predstavu da se stalno kreće po ovom kraju. Tada smo saznale da je, navodno, prethodno iz jedne šupe uzeo sekiru, pa pred zoru upao kod Toze i, kako mi sumnjamo, njegove supruge – pričaju komšinice.

„Videli smo je kako čisti razbijeno staklo“

Komšinice tvrde da postoje indicije da je Tozina supruga bila u kući u vreme zločina.

– Da je bila sa Tozom u kući govori činjenica da je viđena oko 6.15 časova kako čisti razbijeno staklo sa ulaznih vrata. Bila je uznemirena, uplašena i mogu da kažem prilično čudna. Na pitanje gde je Toza, odgovorila je da spava u krevetu i da je pokriven ćebetom preko glave – tvrde one.

Dodaju da im nije jasno zbog čega nije pozvala pomoć ili na bilo koji drugi način reagovala ukoliko je zaista bila prisutna u kući.

– Posle završenog uviđaja vratila se ovde. Pričala je nešto nepovezano, pominjala ubistvo i mafiju sa Dorćola, svašta je govorila. U jednom trenutku pokušala je da uđe u kuću, ali su je komšije sprečile jer je objekat bio zapečaćen. Nakon toga se pokupila i otišla – navode sagovornice.

Zločin na rođendan bivše supruge

Komšije ističu da dodatnu misteriju predstavlja datum kada se ubistvo dogodilo.

– Jelena, tako se zvala Uroševa baka i Tozina bivša supruga. Svi smo je poznavali. Preminula je pre desetak godina, ali je Toza svake godine 3. juna odlazio na njen grob jer joj je tada bio rođendan. Upravo zbog toga mislimo da oko ovog ubistva ima mnogo nejasnoća. Zbog datuma kada se dogodilo ljudi ovde postavljaju razna pitanja – pričaju komšinice.

„Njegov otac je brinuo o Tozi“

Za oca osumnjičenog imaju samo reči hvale.

– To je divan čovek. Redovno je obilazio Tozu, popravljao mu stvari po kući, krečio, pomagao mu kad god je bilo potrebno. Uvek mu se nalazio pri ruci. Toza je bio slabovid, vid mu je bio oštećen gotovo 90 odsto i često mu je bila potrebna pomoć – kažu komšinice.

„Uroš je i ranije pokazivao čudno ponašanje“

Komšije tvrde da su priče o neobičnom ponašanju osumnjičenog postojale i ranije.

– Toza i Jelena vodili su Uroša u selo kod Leskovca. Još tada se pričalo da se čudno ponaša i da je bio veoma nemiran. Ljudi su govorili da mu se izraz lica naglo menjao. Koliko smo čule, Uroš je nedavno postao otac. Navodno je nakon rođenja deteta imao određene psihičke probleme i, kako se priča, bio je lečen u jednoj psihijatrijskoj ustanovi – tvrde komšinice.

Telo ubijenog Svetozara P. poslato je na obdukciju, koja bi trebalo da utvrdi tačno vreme smrti i sve okolnosti pod kojima je nastupila. Istraga je u toku, a očekuje se saslušanje osumnjičenog Uroša G, kao i analiza njegovog mobilnog telefona, koji je pronađen pored Tozinog kreveta.

Nadležni organi nastavljaju rad na rasvetljavanju svih okolnosti ove porodične tragedije.