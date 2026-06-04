Rovinjska policija uhapsila je u sredu ujutru 21-godišnjeg mladića koji je na području Bala zlostavljao i izgladnjivao pse, usled čega su životinje uginule. Uhapšeni mladić zaposlen je u Javnoj vatrogasnoj jedinici Rovinj-Rovigno, a povodom slučaja na Fejsbuku se oglasio komandant jedinice Evilijano Gašpić.

„Nemam običaj da komentarišem medijske objave, ali situacija je takva da moram da reagujem. Pre svega, želim jasno i nedvosmisleno da osudim svaki oblik nasilja prema životinjama i svim živim bićima. Ovaj slučaj duboko nas je potresao, kako kao ljude, tako i kao profesionalce koji svakodnevno rade na zaštiti i spasavanju“, poručio je Gašpić.

Komandant je potvrdio da je mladić udaljen iz službe Javne vatrogasne jedinice Rovinj i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bale.

Teško zlostavljao dva psa

Mladi vatrogasac se sumnjiči da je od maja prošle do maja ove godine na području Bala zanemarivao, teško zlostavljao i izlagao nepotrebnim patnjama svoju nemačku ovčarku.

Držao ju je u improvizovanom boksu, nije joj redovno davao hranu i vodu, a vezao ju je kako ne bi mogla da pobegne i potraži pomoć. U takvim uslovima pas je povredio nogu, a umesto da zatraži pomoć veterinara, osumnjičeni je skinuo kvaku sa boksa kako drugi ljudi ne bi mogli da priđu i pomognu životinji. Psa je izlagao visokim temperaturama i direktnom suncu, zbog čega je životinja ponovo pokušala da pobegne. Međutim, zaplela se za ogradu na kojoj je ostala da visi.Uskratio joj je adekvatnu veterinarsku pomoć potrebnu za lečenje teškog stanja u koje je doveo psa, što je izazvalo smrt životinje-, navodi policija.

Pored toga, mladić se sumnjiči da je početkom prošle godine, takođe na području Bala, u improvizovani boks bez kućice smestio drugog nemačkog ovčara. Ni tom psu nije davao hranu i vodu, a držao ga je u nehigijenskim uslovima.

-Izložio je psa teškom stanju tokom dužeg vremenskog perioda, nakon čega je životinja uginula, a 21-godišnjak o tome nije obavestio veterinara, iako je to bio dužan da učini- navodi se u saopštenju policije.

Osuda javnog linča porodice

Komandant Javne vatrogasne jedinice Rovinj-Rovigno naveo je da osuđuje javni linč kojem je izložena porodica osumnjičenog vatrogasca.

-Kao što najoštrije osuđujemo nasilje nad životinjama, jednako tako osuđujemo i javni linč kojem su izloženi članovi porodice, uključujući i jednogodišnje dete koje ni na koji način nije povezano sa ovim slučajem- poručio je Gašpić.

Na slučaj je reagovalo i Udruženje za zaštitu životinja Šape Rovinj-Rovigno, koje je osudilo objavljivanje podataka članova porodice osumnjičenog.

-Najoštrije osuđujemo objavljivanje fotografija i ličnih podataka članova porodice osumnjičenog, a posebno maloletnog deteta, te pozivamo na poštovanje njihove privatnosti i dostojanstva- saopštili su iz udruženja.

Danas.hr