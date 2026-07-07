Dok brojni turisti ovih dana na graničnom prelazu Evzoni čekaju satima, jedna putnica iz Srbije podelila je potpuno drugačije iskustvo. Nevena je na putu ka letovanju uspela da granicu pređe za svega sedam minuta, a otkrila je i zbog čega je prolazak bio toliko brz.

Tokom letnje turističke sezone gužve na prelazu Evzoni gotovo su svakodnevne, a dodatnu pažnju putnika privlači i primena novog sistema EES za evidentiranje ulazaka i izlazaka iz Evropske unije.

„Cela procedura trajala je samo sedam minuta“

Nevena je svoje iskustvo podelila u Fejsbuk grupi „Grčka info“, navodeći da je sa porodicom granicu između Severne Makedonije i Grčke prošla mnogo brže nego što je očekivala.

- Granicu sa Severnom Makedonijom smo prešli jutros oko 1 i čekali oko 35 minuta. Na Evzoniju smo bili oko pola 4 po našem vremenu, odnosno oko pola 5 po grčkom, i cela procedura sa ulaskom u Grčku trajala je oko sedam minuta. EES je bio obustavljen i prošli smo zapanjujuće brzo - napisala je Nevena.

Kako je dodala, iz dosadašnjeg iskustva smatra da termin putovanja može značajno da utiče na dužinu čekanja.

- Moje dosadašnje iskustvo je da, ako ste u mogućnosti, izbegavate vikende, praznike i takozvane okrugle datume, kada su najčešće smene turista. Tada će čekanje na granici biti znatno kraće - poručila je.

Kada su najveće gužve na Evzoniju

Prema iskustvima putnika koji godinama letuju u Grčkoj, najveće gužve na graničnom prelazu Evzoni uglavnom se stvaraju petkom i subotom prilikom ulaska u Grčku, kao i nedeljom i ponedeljkom pri povratku.

Dodatna zadržavanja često se beleže i prvog i petnaestog u mesecu, kada veliki broj turističkih agencija organizuje smene gostiju, ali i tokom produženih vikenda u Severnoj Makedoniji.

Grčke vlasti imaju mogućnost da u periodima najvećih gužvi privremeno obustave primenu EES sistema kako bi ubrzale protok vozila i smanjile čekanja na granici.

Izvor: Fejsbuk grupa „Grčka info“