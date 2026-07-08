Najkritičnije je na graničnom prelazu Šid, gde kamioni na izlazu iz zemlje čekaju oko 300 minuta, odnosno čak pet sati. Velika zadržavanja su i na Batrovcima, gde teretna vozila čekaju oko tri sata.

Zastoji su evidentirani i na prelazima Bezdan i Horgoš, gde je zadržavanje za kamione na izlazu oko 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, a na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema čekanja.

Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje, naročito na pravcima ka Hrvatskoj i Mađarskoj, gde se očekuje pojačan intenzitet teretnog saobraćaja.