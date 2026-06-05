Zbog stavljanja u funkciju novog cevovoda u opštini Savski venac, u ponedeljak, 8. juna u periodu od 8 do 18 časova, bez vode će ostati potrošači u ulicama Žanke Stokić (od Zmaja Ognjena Vuka do Driničke), Drvarskoj i Vojvode Dojčine, saopštilo je danas Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Potrošači za dodatne informacije mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800 11-00-11, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb adresi www.bvk.rs.

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