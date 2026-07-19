Srpski državljanin Dušan P. (41), uhapšen na aerodromu u Amsterdamu dok je pokušavao da otputuje u Srbiju, izručen je Sjedinjenim Američkim Državama. Američke vlasti ga terete da je učestvovao u transportu i prodaji više stotina ukradenih luksuznih satova.

Dušan P. (41) je početkom juna uhapšen u Holandiji, nakon čega je izručen SAD, gde je izveden pred savezni sud u Bostonu. Sud mu je nakon prvog pojavljivanja odredio pritvor do početka suđenja.

Prema optužnici američkog tužilaštva, Dušan P. se sumnjiči za posedovanje, transport i prodaju ukradene robe, kao i za zaveru u vezi sa tim krivičnim delima.

Satovi vredni 1,4 miliona dolara

Američki istražitelji tvrde da je u pitanju 269 luksuznih satova ukradenih iz prodavnice na karipskom ostrvu Sent Bartelemi (St. Bart).

Prema navodima optužnice, Dušan P. je pokušao da proda 36 satova iz te kolekcije, a sumnja se da je organizovao njihov transport u Sjedinjene Američke Države, gde je trebalo da budu prodati trgovcima luksuznom robom.

Kako se navodi u optužnici, 21. decembra 2021. godine transportovao je 36 ukradenih satova iz Majamija u Pibodi u Masačusetsu i angažovao trgovca luksuznim satovima radi njihove prodaje.

Jedan od satova, prema tvrdnjama tužilaštva, prodat je na Floridi za 34.300 dolara.

Uhapšen na putu ka Srbiji

Prema pisanju medija, Dušan P. uhapšen je 4. juna na aerodromu u Amsterdamu, dok je čekao let za Srbiju.

Za njim su, kako se navodi, bile raspisane dve poternice — u februaru i martu 2023. godine.

Američke vlasti sumnjaju da je pokušao da napusti Holandiju i vrati se u Srbiju kako bi izbegao hapšenje.

Preti mu 15 godina zatvora

Dušan P. tereti se za posedovanje i prodaju ukradene robe, prevoz ukradene robe i zaveru za posedovanje, prodaju i transport ukradene robe.

Ukoliko bude proglašen krivim, prema američkim zakonima, preti mu kazna do 15 godina zatvora, kao i novčana kazna do 500.000 dolara.

Postupak protiv njega biće nastavljen pred saveznim sudom u Bostonu.

Alo/ Blic