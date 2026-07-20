M. K. (20) iz Beograda uhapšen je zbog sumnje da je zajedno sa ranije uhapšenim saučesnikom bacio ručne bombe na restoran-splav na Dunavu i obližnji noćni klub. Nakon napada krio se u iznajmljenom stanu u Šapcu, gde je lociran i uhapšen posle pokušaja bekstva.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su M. K. (20) iz Beograda zbog sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Kako je saopštio MUP, sumnja se da je osumnjičeni 26. juna u ranim jutarnjim časovima, zajedno sa prethodno uhapšenim L. R., učestvovao u aktiviranju i bacanju dve ručne bombe na restoran-splav na Dunavu, a potom i još jedne ručne bombe na obližnji noćni klub.

Nakon izvršenog napada, M. K. je, kako se sumnja, pobegao iz Smedereva i skrivao se u iznajmljenom stanu u Šapcu.

Operativnim radom policije osumnjičeni je lociran, a prilikom hapšenja pokušao je da pobegne, ali su ga policijski službenici sustigli i uhapsili.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu određeno mu je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

Istraga o ovom slučaju se nastavlja.