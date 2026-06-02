Pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici danas je planiran glavni pretres u slučaju ubistva Zorana Goleta (44) iz Inđije koji je ubijen prošle godine na Badnje veče ispred svoje porodične kuće. Na pripremno ročište koje je održano u aprilu nije se pojavio okrivljeni Aleksandar S., koji svoj izostanak nije opravdao, zbog čega je izdata naredba PS Inđija za prinudno dovođenje na današnje ročište.

Iz Višeg suda u Sremskoj Mitrovici su za "Blic" rekli da je 23.aprila održano pripremno ročište u ovom postupku.

"Okrivljeni Aleksandar S. nije došao iako je uredno pozvan, izostanak nije opravdao, te je na osnovu čl. 348 ZKP, pripremno ročište održano u njegovom odsustvu", navode iz suda u Sremskoj Mitrovici.

Kako navode, izdata je naredba PS Inđija za prinudno dovođenje na glavni pretres koji je zakazan za 2. jun.

Za "Blic" se ranije oglasila majka ubijenog Zorana, Snežana, koja je ispričala da već godinu dana čeka pravdu za ubistvo njenog sina.

Kako priča naša sagovornica, Zoran je tog dana sa sinom bio u dvorištu i palio badnjake. Kada je izašao ispred dvorišta da pređe ulicu, naišao je automobil u kom se nalazilo nekoliko mladića, koji su bežali od policije.

Sneža navodi da mu je neko od njih rekao: "Lakše malo, ne rade kočnice", a da je on odgovorio: "Polako momci, ovde ima dece".

- Izašli su i napali ga, udarili su ga sekirom u stomak i izboli nožem. To je bio direktan atak, napali su ga sa namerom da njega ubiju. Unuka nisu ni takli, kada je pritrčao da ga brani - kaže Sneža.Podsetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je dan nakon ubistva i napada u Inđiji da su 6. januara, oko 23 sata, u Inđiji, ispred porodične kuće, četvorica muškaraca oštrim predmetom naneli ubodne rane opasne po život Zoranu Gole (44) od kojih je on preminuo.

Prethodno su, kako je saopšteno iz MUP, verbalno i fizički sukobili sa dvadesettrogodišnjim i dvadesetčetvorogodišnjim muškarcem kojima su naneli povrede, najverovatnije nožem.

Ipak, kako su ranije iz Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici rekli za "Blic", jedini osumnjičeni za ubistvo je Miloš Š.K.

Milošu Š.K. se na teret stavlja krivično delo - ubistvo u pokušaju, krivično delo - ubistvo i krivično delo laka telesna povreda.

Đorđu B. se na teret stavlja krivično delo - pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela i krivično delo - nasilničko ponašanje.

S.D. se na teret stavlja krivično delo - nasilničko ponašanje.

Aleksandru S. se takođe na teret stavlja krivično delo - nasilničko ponašanje.Za osumnjičenim S.D. je bila raspisana potraga budući da je nakon što je, kako se sumnja, izvršio krivično delo bio u bekstvu.

On se, kako je "Blic" pisao, u pratnji advokata, predao 7. januara uveče u Policijskoj stanici Inđija.

Ipak, osumnjičenima Đorđu B, S. D. i Aleksandru S. je pritvor ukinut i oni se od 7.marta brane sa slobode.

Milošu je produžen pritvor.

