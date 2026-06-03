Suđenje navodnom kriminalnom klanu Veljka Belivuka nastavljeno je u Specijalnom sudu izvođenjem dokaza sa "Skaja", u vezi sa krivičnim delom udruživanje radi vršenja krivičnih dela, a najviše su se istakle poruke koje je navodno slao Marko Miljković.

U poruci od 19. decembra 2019. godine drugookrivljeni Marko Miljković navodno šalje da su "trenutno u Beogradu baš najjači".

- Sve smo rasterali, najbolje nam ide. Može i bolje, veruj mi, nego se bavimo i ratom i robom, na sve strane smo. Ovde Soprano (navodno "Skaj" ime Velja Belivuka, prim.at) i ja rukovodimo mesarma, pa nemamo problema. Poslednji mesec smo makli šest komada, a možemo i jače jer smo svu konkurenciju očistili. Mi držimo sve ovde. Uvek iskaču novi, ali nemaju snage da se bore. Finansijski smo jači i imamo mesare koje smo sami nabavili. Ko ohćemora da se namuči, svi vozimo blinde. Soprano je za biznis, a ja gledam da kidamo i da se strah širi - navodno je slao u porukama Marko Miljković.

U nastavku poruka koje su poslate sa "Skaj" pina koji je stavljen na teret Marku Miljoviću poslato je: "A onda sekira u glavu".

- Brate moj, videćeš kad ga upoznaš, nije jaje za dinar, baš galantan. Liscu i Stevi (nadimci kojima su pipadnici grupe navodno zvali Igora Dedovića i Stefana Stamatovića, koji su ubijeni u Atini, prim.aut) je preseo. Mutavi je bio smeće, a Soprano je brat do daske. Da nisu škaljarci ubili Mutavog, veruj da bismo mi - navedeno je u porukama.

Marko Miljković 14. jula 2020. godine nepoznatom sagovorniku navodnošalje da su za njih "navikli da imaju pare", kao i da "Soprano gradi upravo gradi kuću pored njegove".

- Rade nas pun gas za ubistva i nestanke, pa nemaju vremena za pare. Kupili smo plac, sravnili sve sa zemljom i sada Soprano gradi kuću uz moju - navodno je slao Miljković.

Sa pina koji se pripisuju Miljkoviću poslate su i poruke o tome kako su komadana tela u kući strave u Ritopeku.

- Glava se otfikari i pustiš da se cedi u korito koliko može. Sečeš ruke i noge, otvaraš stomak, pa polako. Koristi se sekira, ali mora i nož. Meni lagano, sa prvim sam se mučio tri sata, a sad 45 minuta maksimalno. Mnogo ljudi omlatismo, ni ne brojimo više. Da se nisam razboleo još dva go*neta bi otišla. Što kaže Best ("Skaj" nadimak koji se pripisuje Zvicerovom rođaku Radoju Živkoviću Žutom, prim.aut): "Možete prodajom organa da se bavite" - navodno je napisao Miljković.

U jednoj od čet grupa koju su koristili pripadnici grupe, Marko Miljković navodno šalje: "Nikad kraja špijunima, ode jedan, dođu tri nova", a između ostalog, 15. decembra 2020. godine šalje: "Nema tela, nema dela".

Kada su u pitanju poruke za koje tužilaštvo tvrdi da ih je slao prvookrivljeni Veljko Belivuk, pročitane su poruke koje se tiču prodaje narkotika u kojima on navodno piše da se umesto 20 kesa prodaje 18, a dve ostavljaju sa strane, da bi se kad se sa strane prikupi 20 pakovanja, to prodalo kao još jedna "tura".

U prikazaim porukama on se uglavnom dogovara oko prodaje narkotika.

U ostalim prikazanim porukama, neimenovana osoba šajle poruke 7. februara 2021. godine, tri dana nakon hapšenja Belivuka i Miljkovića.

- Burazeru, ako nađu nešto, pitanje je koliko to vredi na sudu, uvek su čistili sve kad završe. Nema tela, brate, to je najbitnije. Braći mora da se kaže da ima snimak, ali nema ništa, ulaženje i izlaženje iz dvorišta. Sad mora da se ćuti još više. Šta mogu, nema tela, niko ne priznaje, šta da dokažu? Ako je dobro očišćeno, to je jedan adut više. Prefarban je i očišćen, mnogo je vremena prošlo od dela do padanja - navedeno je u porukama.

U nizu poruka za koje se sumnja da ih je okrivljeni Nebojša Janković poslao vlasniku kuće u Ritopeku Vladu Draganiću govori se i o oružju.

- Brale, sad sam pitao, Kratos i Soprano kažu da si ti vozio pušku, bila je u dugačkoj crnoj torbi. Treba da se vidi ko je nosio i gde, ja sam tu pušku video, ali ne u šteku - navedeno je u porukama.

Jedan od pripadnika klana takođe piše da je Bari ("Skaj" nadimak koji je koristio okrivljeni saradnik Srđan Lalić, prim.aut) "majstor za nokte".

- Bari čupa nokte, to nisi znao. Na živo, sa armiranim kleštima - navedeno je u poruci.

U nizu poruka pripadnici klana govore o prodaji narkotika, između ostalog i da je u pitanju "Veljina roba iz Beograda, prva ruka od kavčana".

Pre izvođenja "Skaj" poruka u vezi sa krivičnim delom udruživanje radi vršenja krivičnih dela, okrivljeni su komentarisali dokaze u vezi sa otmicom i silovanjem I. S. na stadionu Partizana, a takođe su puštene i glasovne poruke u kojima navodno Veljko Belivuk traži da se obrišu snimci kamera na stadionu.

Drugookrivljeni Marko Miljković rekao je da traži veštačenje u vezi sa glasovima koje je prepoznao okrivljeni saradnik Srđan Lalić jer on "nije stručno lice".

Okrivljeni su istakli da u juče puštenm porukama nisu glasovi Vladimira Greka, ali ni štećenog I. S.

- Lalić ranije na snimcima nije prepoznao ni moj,ni svoj glas, ne znam odakle mu naknadna pamet. Za druge snimke je Lalić ranije rekao da je u njima glas Vladimira Greka, sad ga ne prepoznaje, a u optužnici piše da je glas I. S. I. S. nije rekao da je imao "Skaj", a ni da je dobio novac od Lalića, kako on kaže, već je samo rekao da mu je polomljeni bilijarski štam nabijao znate već gde - rekao je okrivljeni Miloš Budimir komentarišući izvedene dokaze.

U sudu je potom pušten niz glasovnih poruka koje je navodno poslao prvookrivljeni Veljko Belivuk.

- Idi vidi tačno šta snima i slikaj mi. Idi kod Velanca, kod Vazure, ne samo da zamaskiraju da su obrisali, nego stvarno da obrišu, reci im da ću poslati čoveka da proveri. Drug kaže da lažu sve. Da se obrišu snimci da ne bismo mi brisali. Ja ako budem dolazio, dolazim sa Kratosom da čupamo sve napolje i da odnesemo kablove i risivere. Reci Velancu da se briše sve od petka do danas. Ako nemate momka koji se bavi time, imamo mi - rekao je navodno Belivuk.

On u porukama navodno takođe navodi da se "nije ništa desilo nego ih prate danima".

- Da je bio problem, već bismo oteli risiver. Neka kažu da je bio bag i da se nije snimilo na hard disk. Nemoj da me iko pravi budalom, šta me briga ko gleda kamere, šta me briga i što je videla murija. Glava nam je u torbi, iščupaću hard disk. Uhapšeni su ljudi iza moje zgrade sa zoljama. Neću da iko zna kad dolazim na stadion i kad odlazim s njega - čuje se u porukama glas koji liči na glas Veljka Belivuka, dok u pozadini dobacuje druga osoba, za koju tužilaštvo navodi da je Marko Miljković.

Okrivljeni saradnik Srđan Lalić je, odgovarajući na pitanja tužioca Zorana Babića rekao da se u snimku čuju glasovi Belivuka i Miljkovića i da se "seća te situacije".

- Sale Struja je video da je dodata jedna kamera u restoranu posle ubistva Nikole Mitića, a ceo problem je nastao jer je uprava kluba pružala otpor kada su tražili da se obrišu snimci - rekao je Lalić.

Advokat Dejan Lazarević istakao je da je Srđan Lalić prethodno rekao da je on išao da briše snimke, a da su sa njim išli Belivuk i Miljković, te da Veljko Belivuk preko poruka "ne može da komanduje sam sebi".

- Ovo nisu moj i Veljkov glas. Kontekst ovih poruka je da se ništa nije desilo. Kako tužilac zaključuje da se poruke brišu zbog murije kad se čuje: "Što je murija videla - videla je". Srđan Lalić nikada ranije nije rekao da je uprava pružala otpor - rekao je Marko Miljković.

Veljko Belivuk je rekao da take poruke nikad nikom nije poslao, "niti se ikad ikom obraćao na takav način".

- Lalić je sad rekao da je već ranije govorio da je uprava negodovala, a rekao je da je tu bio portir koji je negodovao i da Veljko i Marko odu gore i reše sve i da ljudi iz fudbala nisu mogli da im kažu ne - rekao je Veljko Belivuk.

Postupajući tužilac Saša Ivanić, čije je izuzeće traženo u ponedeljak, danas nije prisustvovao suđenju, ali je zahtev za njegovo izuzeće odbijen.

- U pitanju je zloupotreba procesnog prava i zahtev za izuzeće neće biti prosleđen glavnom javnom tužiocu za organizovani kriminal. Ovakvi zahtevi se ponavljaju i od septembra 2024. godine bilo ih je 10 - rekla je predsedavajuća sudija.

Na suđenju danas nije bio okrivljeni Aleksa Stošić, kom je u ponedeljak pozlilo i sudski postupak je u odnosu na njega razdvojen za javnost, a njegov branilac je rekao da bi Stošić trebalo da prisustvuje sutrašnjem suđenju. S druge strane, postupak je danas razdvojen u odnosu na okrivljenog Borisa Karapandžića, koji nije došao u sud zbog zdravstvenih problema.

Suđenje će da bude nastavljeno sutra, kada će se nastaviti sa izvođenjem dokaza sa kriptovane aplikacije "Skaj".

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