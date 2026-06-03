Odgovarajući na pitanje o tome koliko je realno da se u Jermeniji ponovi scenario kroz koji prolazi Ukrajina, Budanov je naglasio da takvi signali postoje već duže vreme:

- To uopšte nije nova stvar. Slični signali su počeli još pre dve godine. Da, to je apsolutno realno. Geografija to omogućava, odnosno zajednička granica. Nema smisla porediti moć Jermenije i Ruske Federacije, to svi razumeju - izjavio je Kiril Budanov.

Ova izjava dolazi u trenutku kada su odnosi između Jerevana i Moskve na istorijskom minimumu, nakon što je Jermenija praktično zamrzla svoje učešće u ODKB-u i okrenula se bližoj saradnji sa zapadnim zemljama.

"Orešnik" je samo demonstracija, stvarna pretnja su Iskanderi i dronovi

U nastavku intervjua, šef ukrajinske obaveštajne službe se osvrnuo i na novu rusku balističku raketu srednjeg dometa "Orešnik", kao i na sveukupnu vazdušnu opasnost, umanjujući strateški značaj novog oružja Moskve.

- To su demonstrativna sredstva i ne vredi previše razmišljati o njima. Mi imamo hitniji problem. To su obični 'Iskanderi', kompleks S-400 za udare po zemlji. To su krstareće rakete vazdušnog i morskog baziranja. I, nažalost, bespilotne letelice - objasnio je Budanov.

Prema njegovim rečima, dok javnost analizira eksperimentalno oružje kojim Moskva šalje političke poruke, ukrajinska odbrana se svakodnevno suočava sa masovnom upotrebom standardnog arsenala koji nanosi najviši nivo štete na infrastrukturi i frontu.