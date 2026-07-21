U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila 19. jula oko 21 sat u Radničkom naselju u Leskovcu, teške telesne povrede zadobila je D. K. (32), inspektorka za krvne delikte u Policijskoj upravi Leskovac, dok je njen suprug prošao sa lakšim povredama.

Do nesreće je došlo kod apoteke "Livada", kada su se supružnici, vozeći se motociklom sa uredno stavljenim kacigama, zaustavili ispred pešačkog prelaza kako bi propustili pešaka sa dvoje male dece.

Prema rečima povređene inspektorke, u tom trenutku je iz suprotnog pravca vozilo marke "fijat punto", vlasotinačkih registarskih tablica, obišlo celu kolonu automobila, prešlo na njihovu stranu kolovoza i silovito ih udarilo.

- Dok smo stajali, automobil je prešao na našu stranu i najpre me udario retrovizorom u kuk, a zatim vratima sa vozačeve strane. Odbacilo me je na trotoar - priseća se D. K., koja se trenutno nalazi na lečenju i pred kojom su, kako saznajemo, najverovatnije dve operacije.

Vozač i suvozač iz "punta" su se nakon udesa udaljili sa lica mesta, ne pruživši pomoć povređenima. Niti se Policijska uprava Leskovac, suprotno uobičajenoj praksi kada su u pitanju nezgode sa povređenim licima, oglasila zvaničnim saopštenjem za javnost.

Detaljnijim dijagnostičkim pregledima u Urgentnom centru utvrđeno je da je D. K. pretrpela ozbiljne povrede levog skočnog zgloba, potkolenice, kolena i kuka, ali i kičmenog stuba.

- Na pršljenu C5 nalazi se veliki hematom koji mi je u startu promenio život. Imam i povredu iz koje curi tečnost u organizam, pa tek nakon skenera očekujem informacije o tačnom vremenu i mestu operacija - navodi inspektorka.

Kako se saznaje, osumnjičeni vozač je pronađen tek sutradan uveče u Nišu. On je priveden u PU Leskovac gde je dao izjavu, nakon čega je odmah pušten na slobodu, bez određenog zadržavanja do 48 sati.

Alo/Jugmedia

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