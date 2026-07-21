Izrael veruje da je Iran premestio napredne centrifuge i deo svojih zaliha visoko obogaćenog uranijuma u ​​utvrđeni podzemni objekat južno od Teherana, nakon 12-dnevnog rata prošlog juna, izjavio je danas izraelski izvor koji je upoznat sa situacijom.

Izgradnja i aktivnosti na lokaciji su se povećali nakon 12-dnevnog rata između Izraela i Irana u junu 2025. godine, rekao je izraelski izvor, prenosi CNN.

Pred kraj tog rata, Sjedinjene Američke Države su izvršile napade na tri iranska nuklearna postrojenja - Fordov, Natanz i Isfahan, ali nisu pogodile planinu Pijuk.

Iran je dramatično eskalirao napore da zapečati svoje skladište uranijuma na toj planini, tako što su namerno urušavani tuneli i postavljane su zamke na ulaze od eksplozivnih mina.

Procenjuje se da Iran ima približno 440 kilograma visoko obogaćenog uranijuma, a njegovo uklanjanje ostaje jedan od ključnih ratnih ciljeva i za Izrael i za SAD.

Prema proceni Izraela, Teheran je premestio deo tog uranijuma u ​​planinu Pijuk.

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