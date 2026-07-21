Nakon što je Stanija Dobrojević odnela pobedu u finalu "Elite 9" i osvojila glavnu nagradu od 100.000 evra, učesnici su napustili Belu kuću i poneli svoje stvari. Međutim, prizor koji je ostao iza njih malo koga je ostavio ravnodušnim.

Po ulasku u Belu kuću zatekli smo pravi haos. Na više mesta bila su razbijena stakla, a prema tragovima može se zaključiti da su nastala od udaraca pesnicama. Nameštaj je bio išaran, sto uništen, frižider oštećen, dok su i ostali komadi inventara pretrpeli vidljiva oštećenja.

Interesantno je da su učesnici rijalitija ostavljali mnoštvo poruka na crnom stolu koji ih je okupljao ove sezone kad god bi stiglo pismo od velikog šefa ili bi voditelji došli sa interesantnim pitanjima gledalaca.

Mahom su bila urezana imena učesnika rijalitija, srca, ali i crtice pomoću kojih je jedan od učesnika brojao dane do kraja rijalitija, što je posebno privuklo pažnju publike.

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