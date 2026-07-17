Pred Kantonalnim sudom u Sarajevu održano je ročište za određivanje pritvora Adnanu Lokvančiću, osumnjičenom za svirepo ubistvo majke i brata i to bez prisustva osumnjičenog.

Ročište je trebalo da počne u 14 sati, ali je kasnilo 25 minuta jer je Lokvančić u prostorijama za zadržavanje skinuo svu garderobu sa sebe i odbijao naredbu sudske policije da krene.

Čim je ušao u sudnicu vezan i uvijen čaršavima, u pratnji deset sudskih policajaca, seo je na stolicu i počeo da viče:

- Ja sam Zgembo Đukić. Đe su mi brat i majka? Dajte mi samo da vidim brata i majku. Ja sam s bratom išao u ribu - vrištao je kroz plač Lokvančić.

Potom se obratio službenici suda koja je vodila zapisnik i rekao joj da je lepa i da je kao manekenka.

Sve vreme sudski policajci su ga smirivali i govorili da ne dira nokat koji mu je povređen i iz kojeg je tekla krv.

Potom je u sudnicu ušao sudija Srđan Skoko, ali Lokvančić ga je odmah počeo napadati i vređati.

- Jesil Skoko, na kraju skak'o. Ti su kur**ina, ko si ti - izgovarao je sramne reči Lokvančić dok je sudija pokušavao da uspostavi osnovnu komunikaciju sa osumnjičenim.

Kako to nije bilo moguće uraditi, jer je Lokvančić sve glasnije galamio i vređao, sudija Skoko je naredio sudskim policajcima da ga izvedu saopštivši da će ročište za određivanje pritvora, po predlogu Tužilaštva, biti održano bez prisustva osumnjičenog.

Drama je trajala sedam do osam minuta, koliko je sudija ulagao napore da ipak pokuša ostvariti komunikaciju.

Podsetimo, Lokvančić je osumnjičen da je lopatom ubio majku i brata u porodičnom stanu, a nakon ubistva majci je odrubio glavu. Ranije je u policiji izjavio da je majku i brata "pretvorio u šehide i poslao ih na bolje mesto".

Alo/Dnevni avaz

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