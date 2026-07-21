Nedavno je objavljen video snimak na kojem se navodno vide ukrajinski vojnici kako jedu čokoladu iz torbe ruskog vojnika koga su navodno likvidirali na frontu, što je izazvalo bes i burne reakcije na društvenoj mreži Iks.

U snimku koji je objavljen na društvenoj mreži Iks, može se videti trenutak njihovog kratkog dijaloga, dok istovremeno preturaju torbu, oduševljeni što su pronašli kesu punu čokoladica, a zatim međusobno dele slatkiše.

Snimak je previše uznemirujći zbog prizora mrtvog ruskog vojnika, pa zato ovde nećemo objaviti.

Cenzurisane fotografije možete pogledati u narednoj galeriji.

Kako piše grčki portal, mišljenja na društvenim mrežama o njihovom ponašanju se razlikuju.

Jedni veruju da je ovo pravo lice rata, posebno kada se takva hrana retko nalazi u ratnim zonama.

Neki su, međutim, istakli da je reč o postupku koji simbolično predstavlja potpuno skrnavljenje pokojnika.

Iako je nepoznato gde ili kada se ovaj konkretan incident dogodio, on je još jedan primer surove stvarnosti koja se odvija u Ukrajini, četiri godine i skoro pet meseci nakon početka rata, piše grčki portal Pronjuz.

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