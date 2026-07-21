Rade Đ. (51), meštanin sela Popović u okolini Sopota, ispalio je dva hica u suprugu Oksanu (44), koji su je pogodili u grudi i glavu. Kada se srušila na pod, kleknuo je pored nje i pucao sebi u slepoočnicu.

Njihova mlađa ćerka, dvanaestogodišnja N. Đ., zatekla je tela u spavaćoj sobi i od šoka nije prisustvovala sahrani roditelja.

Pretpostavljalo se da je motiv bila Oksanina namera da se posle 18 godina braka razvede i Radetova nemogućnost da se pomiri s tim.

Prijatelji su govorili da su imali skladan brak gotovo dve decenije, otkako je Rade doveo suprugu iz Rusije. Oksana je podnela zahtev za razvod zbog razmirica, ali je na nagovor socijalne radnice ostala da živi u istoj kući dok se postupak ne završi. Njene prijateljice su tvrdile da je želela samo slobodu, bez materijalnih zahteva.

Njihove ćerke, A. Đ. (17) i N. Đ. (12), bile su van kuće kada se zločin dogodio. Po povratku, mlađa je zatekla prizor okrvavljenog oca preko majke.

Sahrani su prisustvovali porodica, prijatelji, komšije i Oksanini rođaci, među njima i brat iz Rusije. Niko od članova porodice nije bio u stanju da govori o tragediji.

„Situacija je bila dovoljno teška, svi smo bili u šoku. Razumite nas“, rekao je Radetov otac.

Rade se sa Oksanom upoznao pre dvadesetak godina dok je radio kao bravar u Rusiji. Kada je firma propala, vratio se u Srbiju i doveo je sa sobom. Venčali su se i dobili dve ćerke. Oksana se zaposlila u Domu učenika srednje železničke škole, a Rade je nastavio da radi kao bravar. Komšije su govorile da su bili skladna porodica i da je Rade suprugu voleo, ali da ga je njena odluka da se razvede teško pogodila.

Prema rečima komšija, u poslednje vreme je patio, imao problema sa spavanjem i obraćao se neuropsihijatru. Ipak, niko nije verovao da bi mogao da bude nasilan, pa su svi bili u šoku posle njegovog postupka.

Zločin se dogodio 2013. godine.

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