Više od 30 ovaca je stradalo od udara groma u blizini Kupresa u Bosni i Hercegovini, koji je u utorak pogodila jaka oluja.

Munja je oko 13 časova udarila u stado na planini Hrbina kod Kupresa, usmrtivši između 30 i 35 ovaca.

Fotografije uginulih životinja objavljene su na društvenim mrežama, ali nije bilo ljudskih žrtava.

Ranije tokom dana, Evropski eksperiment za prognozu oluja ESTOFEX izdao je najviše, treće, upozorenje za delove Balkana zbog rizika od olujnih vetrova, grada i jakih grmljavina.

Oluja je bila najjača u Hercegovini. Superćelijska oluja praćena jakom kišom, grmljavinom i jakim vetrom zabeležena je iznad Ljubuške i Čitluka.

Oluja je pogodila i područje Čapljine. U Počitelju su jaki udari vetra obarali drveće na putu M-17, što je navelo vatrogasce da intervenišu.

Jak grad je pogodio i Grude, gde je brzo zabeleo dvorišta i puteve i naneo štetu poljoprivrednom zemljištu.

Nevreme, praćeno obilnim padavinama tokom celog dana, poplavilo je i ulice glavnog grada Sarajeva.

Jake kiše, jak vetrovi i grad pogodili su i Bugojno i Donji Vakuf u centralnoj Bosni. Tamo su oštećeni usevi, voćnjaci i bašte, a oštećeni su i krovovi na nekim zgradama.

Nevreme je zabeleženo i u području Nevesinja i Stoca, gde je tukao krupan grad. Snimke iz Nevesinja možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.