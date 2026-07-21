Muškarac iz okoline Leskovca uhapšen je zbog sumnje da je silovao svoju bolesnu i nepokretnu taštu.
Kako je objavio lokalni portal Jugmedia, krivično delo koje se dogodilo 19. jula uznemirilo je meštane leskovačkog sela i okoline.
- Osumnjičeni je posle hapšenja saslušan u tužilaštvu i određen mu je pritvor u trajanju do 30 dana - saopšteno je iz Višeg suda u Leskovcu.
Prema navodima iz istrage, silovanje koje je uhapšeni počinio je monstruozno i uznemirujuće.
- Iskoristio je odsustvo supruge, koja za to vreme bila kod sina u drugom selu - rekao je izvor.
Alo/Jugmedia
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