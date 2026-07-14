Suđenje državljaninu Bosne i Hercegovine Tomislavu Petroviću (38), optuženom da je izazvao tešku saobraćajnu nesreću na mostu kod Bačkog Petrovca u kojoj je poginula S. J. (38), majka troje dece iz Gajdobre, zvanično je završeno u Višem sudu u Novom Sadu.

Nakon iznošenja završnih reči, sud je zakazao objavljivanje presude za 16. jul.

Više javno tužilaštvo ostalo je pri stavu da je tokom postupka nesumnjivo dokazano da je Petrović počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, zbog čega je predložilo da bude oglašen krivim.

Traži se maksimalna kazna

- Nesumnjivo je dokazano da je okrivljeni upravljao vozilom u trenutku saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubila majka troje dece, dok su članovi njene porodice zadobili povrede. Svesno je pristupio upravljanju vozilom nakon konzumiranja alkohola i drugih nedozvoljenih sredstava - rekao je u završnoj reči postupajući tužilac Dragan Crnomarković.

Tužilaštvo je predložilo i da se Petroviću oduzmu falsifikovana dokumenta na ime Ivan Petrović, pronađena kod njega prilikom hapšenja, kao i da mu budu izrečene mere zabrane upravljanja motornim vozilom i proterivanja iz Srbije nakon izdržane kazne.

Kako prenosi BAP, punomoćnik oštećene porodice pridružio se završnim rečima tužilaštva i zatražio da sud izrekne maksimalnu kaznu, navodeći da u ovom slučaju ne postoje olakšavajuće okolnosti.

- Samo pukom srećom posledice nisu bile još tragičnije. Jedna porodica je zauvek uništena i zato smatramo da je jedino primerena najstroža kazna u okviru zakona - naveo je zastupnik porodice.

Sa druge strane, odbrana je zatražila oslobađajuću presudu, odnosno da sud, ukoliko utvrdi krivicu, uzme u obzir olakšavajuće okolnosti.

- Moj branjenik od prvog dana nije menjao iskaz. Ispričao je ono što zna, tokom postupka se ponašao korektno i pokazao iskreno kajanje - rekla je njegova braniteljka.

Žaljenje zbog tragedije

Poslednju reč pred sudom imao je i sam okrivljeni, koji je još jednom izrazio žaljenje zbog tragedije.

- Mnogo mi je žao zbog svega što se dogodilo. Još jednom izražavam saučešće porodici nastradale. Nisam tražio izgovore niti sam lagao da bih sebi olakšao položaj. Troje dece je izgubilo majku. Sramota me je šta sam sebi dozvolio. Majku ne mogu da im vratim, ali bih voleo da im na svaki drugi način pomognem - rekao je Petrović.

On je ponovio da se ne seća samog trenutka nesreće, tvrdeći da je nakon što je seo u automobil zaspao.

Prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, tragedija se dogodila 6. oktobra prošle godine oko podneva, na ulazu u Bački Petrovac iz pravca Novog Sada. Petrović je, kako se navodi, upravljao "mercedesom" sa 1,48 promila alkohola u organizmu, izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa "fijatom" kojim je upravljala S. J.

Žena je sa teškim povredama prevezena u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, gde je uprkos naporima lekara preminula. Njen suprug i dve maloletne ćerke zadobili su teške telesne povrede, dok je treća devojčica prošla sa lakšim povredama.

Boravio sa lažnim dokumentima

Petrović se od hapšenja nalazi u pritvoru, a optužen je za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa ugrožavanjem javnog saobraćaja, za koje je zaprećena kazna od dve do 12 godina zatvora.

Tokom istrage utvrđeno je i da je u Srbiji boravio sa lažnim dokumentima na ime Ivan Petrović, dok je njegov pravi identitet otkriven naknadno. Reč je o državljaninu BiH za kojim su, prema ranijim saopštenjima policije, bile raspisane međunarodne poternice Bosne i Hercegovine i Austrije zbog ranijih krivičnih dela.

Tomislav Petrović (36), poznatiji kao Tomo iz Pala, godinama je poznat bezbednosnim službama u regionu. U trenutku hapšenja zbog saobraćajne nesreće kod Bačkog Petrovca skrivao se u Srbiji pod lažnim identitetom Ivana Petrovića, dok su za njim bile raspisane međunarodne poternice BiH i Austrije.

U BiH je 2022. osuđen na 13 meseci zatvora zbog organizovane krađe automobila u akciji "Volan", ali se nije javio na izdržavanje kazne. Mediji u regionu dovodili su ga u vezu i sa trgovinom narkoticima, kavačkim klanom, kao i sa više drugih krivičnih dela, među kojima su pucnjave, napadi na policiju i podmetanje eksplozivnih naprava.

Alo/Kurir/BAP

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