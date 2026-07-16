Odbrana Gomezove uložila je žalbu tražeći od višeg suda u Madridu da odbaci optužbe protiv nje, koje ona negira, kao i da ukine druge mere koje je niži sud odredio prošlog meseca, prenosi Pais.

Sud u Madridu odbacio je treću optužbu protiv Gomezove za korupciju u poslovanju i ukinuo odluku nižeg suda kojom joj je bilo zabranjeno da napusti zemlju, naloženo redovno javljanje sudu i oduzet pasoš.

Međutim, sud je zadržao najveći deo slučaja protiv nje.

Državno tužilaštvo, takođe, je zatražilo odbacivanje optužbi, koje su zasnovane na krivičnoj prijavi krajnje desničarskih grupa.

One su optužile Gomezovu da je koristila položaj supruge premijera kako bi obezbedila poslovne ugovore.

Sančez, koji je u aprilu 2024. godine razmatrao da podnese ostavku nakon što je istražni sudija Huan Karlos Peinado pokrenuo istragu protiv Gomezove, javno je stao u odbranu svoje porodice, tvrdeći da su slučajevi politički motivisani i da su ih pokrenuli njegovi protivnici.

"Begonja Gomez je nevina", navodi se u saopštenju kabineta premijera koje je objavljeno juče.

U sasopštenju se dodaje da svako ko je upoznat sa istragom zna da je to politički motivisan slučaj, zasnovan na lažnoj prijavi krajnje desničarske organizacije, na osnovu lažnih vesti, čiji je jedini cilj uznemiravanje i progon supruge premijera.

Ranije ove nedelje sud je osudio Sančezovog brata zbog administrativnog prekršaja i zabranio mu obavljanje javnih funkcija u narednih devet godina.

Jučerašnja odluka potvrđuje da će Gomezovoj suditi građanska porota, postupak koji je u Španiji rezervisan za ograničen broj krivičnih dela, uključujući trgovinu uticajem.

Podaci Generalnog saveta sudske vlasti Španije (CGPJ) pokazuju da porote donose osuđujuće presude u većini slučajeva.

Stopa osuđujućih presuda iznosila je oko 90 odsto u poslednjoj deceniji, dok je 2024. godine bila oko 89,5 odsto.

Prema španskom Krivičnom zakoniku, trgovina uticajem koju počini privatno lice kažnjava se zatvorom od šest meseci do dve godine, dok za proneveru u težim slučajevima može biti izrečena kazna do osam godina zatvora, navodi list.