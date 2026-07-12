Suđenje bivšoj policajki K. K. (47) iz Sombora, koja se sumnjiči za teško ubistvo, i P. B. (38) iz Vrbasa, koji se osim za to krivično delo tereti i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, ponovo je odloženo, a naredno ročište je zakazano za 10. septembar.

Ovaj sudski postupak koji se vodi pred somborskim Višim sudom zbog zločina koji se dogodio još 2019. godine, a koji je otkriven tek krajem jula 2024, kada su u jednom voćnjaku pored Monoštorskog puta nedaleko od Som­bo­ra pronađeni osta­ci te­la, počeo je iznova, s obzirom da je došlo do promene u sastavu veća.

Prema našim saznanjima, na glavnom pretresu, održanom 23. aprila, izneta je optužba, a nakon izjašnjavanja K. K. i P. B. i uvodnih izlaganja, njih dvoje su dali svoje iskaze. Potom je pročitana dokumentacija iz spisa predmeta i saslušani svedoci su B. M., J. Ž. i S. Ž., ali nisu iznete završne reči, kako je to ranije planirano jer je novom sudiji porotniku potrebno omogućiti vreme kako bi se detaljno upoznala sa sadržinom spisa.

Podsetimo, 26. februara, saslušani su svedoci Đ. K., N. N., R. G. i S. I., a u daljem toku dokaznog postupka na istom glavnom pretresu izvršeno je i dopunsko saslušanje okrivljene K. K., koja je završila na optuženičkoj klupi zbog sum­nje da je s bivšim mom­kom P. B. uče­stvo­va­la u ubi­stvu dr­ža­vlja­ni­na Slo­ve­ni­je.

Tridesetosmogodišnji D. Š. iz Sombora, koji se teretio za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, ranije je osuđen na dve godine i devet meseci zatvora. Naime, on je sklopio sporazum o priznanju krivičnog dela sa Višim javnim tužilaštvom u Somboru.

Sum­nja se da je K. K. od­ve­zla P. B. do jed­nog se­la u oko­li­ni Som­bo­ra da uzme no­vac od iz­ve­snog Slo­ve­nca, na­vod­no po pret­hod­nom do­go­vo­ru. Ka­da su sti­gli, ka­ko se sum­nja, K. K., koja je radila kao po­li­cij­ski slu­žbe­nik Upra­ve gra­nič­ne po­li­ci­je, osta­la je u autu, dok je P. B. na­o­ru­žan nje­nim pi­što­ljem iza­šao i ot­po­čeo ras­pra­vu sa čovekom s kojim se našao, a po­tom i pu­cao u nje­ga. Na­kon to­ga se vra­tio u auto, ali pi­štolj ni­je vra­tio K. K. već ga je po­neo sa so­bom.

Po­sle iz­vr­še­nog zlo­či­na P. B. je na­vod­no po­čeo da pre­ti i uce­nju­je policajku tra­že­ći no­vac ka­ko bi joj vra­tio pi­štolj iz kog je po­či­nio ubi­stvo. Ona je u ju­nu 2020. go­di­ne pri­ja­vi­la po­li­ci­ji da joj je ukra­den pi­štolj, a on­da je sa D. Š. re­ši­la da pre­me­sti te­lo mu­škar­ca kog je ubio P. B., ka­ko bi pre­stao da joj pre­ti. Te­lo su pre­me­sti­li na jed­nu lo­ka­ci­ju na Mo­no­štor­skom pu­tu, gde je po­li­ci­ja i pro­na­šla po­smrt­ne ostat­ke oso­be za ko­ju se pret­po­sta­vlja­lo da je dr­ža­vlja­nin Slovenije.

K. K. je 1. av­gu­sta 2024. go­di­ne lišena slobode i ona se od tada nalazi u pritvoru koji joj jer poslednji put produžen do 5. jula. U trenutku njenog hapšenja P. B. se već na­la­zio u za­tvo­ru zbog iz­dr­ža­va­nja ka­zne za dru­go kri­vič­no de­lo. Osim njoj, lisice su tada stavljene na ruke i D. Š. iz Sombora, ko­ji se tere­tio za kri­vič­no de­lo po­moć uči­ni­o­cu po­sle iz­vr­še­nog kri­vič­nog de­la.

(Dnevnik)