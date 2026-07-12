Suđenje bivšoj policajki K. K. (47) iz Sombora, koja se sumnjiči za teško ubistvo, i P. B. (38) iz Vrbasa, koji se osim za to krivično delo tereti i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, ponovo je odloženo, a naredno ročište je zakazano za 10. septembar.
Ovaj sudski postupak koji se vodi pred somborskim Višim sudom zbog zločina koji se dogodio još 2019. godine, a koji je otkriven tek krajem jula 2024, kada su u jednom voćnjaku pored Monoštorskog puta nedaleko od Sombora pronađeni ostaci tela, počeo je iznova, s obzirom da je došlo do promene u sastavu veća.
Prema našim saznanjima, na glavnom pretresu, održanom 23. aprila, izneta je optužba, a nakon izjašnjavanja K. K. i P. B. i uvodnih izlaganja, njih dvoje su dali svoje iskaze. Potom je pročitana dokumentacija iz spisa predmeta i saslušani svedoci su B. M., J. Ž. i S. Ž., ali nisu iznete završne reči, kako je to ranije planirano jer je novom sudiji porotniku potrebno omogućiti vreme kako bi se detaljno upoznala sa sadržinom spisa.
Podsetimo, 26. februara, saslušani su svedoci Đ. K., N. N., R. G. i S. I., a u daljem toku dokaznog postupka na istom glavnom pretresu izvršeno je i dopunsko saslušanje okrivljene K. K., koja je završila na optuženičkoj klupi zbog sumnje da je s bivšim momkom P. B. učestvovala u ubistvu državljanina Slovenije.
Tridesetosmogodišnji D. Š. iz Sombora, koji se teretio za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, ranije je osuđen na dve godine i devet meseci zatvora. Naime, on je sklopio sporazum o priznanju krivičnog dela sa Višim javnim tužilaštvom u Somboru.
Sumnja se da je K. K. odvezla P. B. do jednog sela u okolini Sombora da uzme novac od izvesnog Slovenca, navodno po prethodnom dogovoru. Kada su stigli, kako se sumnja, K. K., koja je radila kao policijski službenik Uprave granične policije, ostala je u autu, dok je P. B. naoružan njenim pištoljem izašao i otpočeo raspravu sa čovekom s kojim se našao, a potom i pucao u njega. Nakon toga se vratio u auto, ali pištolj nije vratio K. K. već ga je poneo sa sobom.
Posle izvršenog zločina P. B. je navodno počeo da preti i ucenjuje policajku tražeći novac kako bi joj vratio pištolj iz kog je počinio ubistvo. Ona je u junu 2020. godine prijavila policiji da joj je ukraden pištolj, a onda je sa D. Š. rešila da premesti telo muškarca kog je ubio P. B., kako bi prestao da joj preti. Telo su premestili na jednu lokaciju na Monoštorskom putu, gde je policija i pronašla posmrtne ostatke osobe za koju se pretpostavljalo da je državljanin Slovenije.
K. K. je 1. avgusta 2024. godine lišena slobode i ona se od tada nalazi u pritvoru koji joj jer poslednji put produžen do 5. jula. U trenutku njenog hapšenja P. B. se već nalazio u zatvoru zbog izdržavanja kazne za drugo krivično delo. Osim njoj, lisice su tada stavljene na ruke i D. Š. iz Sombora, koji se teretio za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.
(Dnevnik)
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