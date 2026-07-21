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Teška vremena su konačno gotova za 5 horoskopskih znakova: Sezona Lava od 22. jula donosi sreću i spokoj
Tokom sezone Lava koja traje od 22. jula do 22. avgusta 2026. godine završava se težak period za određene znakove.
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