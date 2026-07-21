Sezona Lava donosi vreme za opuštanje, zabavu, ljubav i romantiku, jer Lav vlada petom astrološkom kućom ljubavi.

Ovo je period kada svako od nas ima priliku da zablista na svoj način. Vreme je da verujete u sebe i konačno napravite korak ka nečemu o čemu već dugo razmišljate.

Merkur se 9. avgusta pridružuje Suncu i Jupiteru u Lavu, stvarajući snažan astrološki stelijum, a 12. avgusta u ovom znaku događa se i pomračenje Sunca. Toliko energije Lava donosi samopouzdanje, dramatične preokrete i želju da budete u centru pažnje.

Rak

Jupiter tokom sezone Lava prolazi kroz vaše drugo polje novca, zajedno sa Suncem i Merkurom. To znači da vam se otvaraju nove finansijske prilike ako budete spremni da ih iskoristite.

Problemi sa novcem polako ostaju iza vas, a istovremeno raste i vaše samopouzdanje. Ljubav će takođe biti u prvom planu narednih mesec dana, pa ćete više razmišljati o romantici i emotivnim odnosima. Ulaskom Venere u Vagu 6. avgusta još više ćete želeti stabilnu vezu i bliskost sa partnerom. Ako ste u vezi, biće vam važno da održite sklad i zajedništvo.

Mars 10. avgusta ulazi u vaš znak i ostaje do 28. septembra, čime započinje novi dvogodišnji ciklus. Donosi vam više energije, aktivnosti i osećaj da možete da ostvarite sve što zamislite.

Pomračenje Sunca 12. avgusta pomoći će vam da jasnije sagledate svoju budućnost i sa uzbuđenjem krenete ka novim ciljevima.

Ovan

Sunce i Jupiter tokom sezone Lava prolaze kroz vaše peto polje ljubavi, kreativnosti i radosti, pa se napetosti u emotivnim odnosima konačno smanjuju.

Ako ste slobodni, postoji velika mogućnost da upoznate važnu osobu. Ako ste u vezi, odnos sa partnerom postaje harmoničniji nego u prethodnom periodu.

Ako imate decu, uživaćete u zajedničkom vremenu, a oni koji planiraju proširenje porodice mogli bi da dobiju lepe vesti.

Peto polje donosi i nalet kreativnosti. Sada je pravi trenutak da se posvetite hobijima ili talentima koje ste dugo zapostavljali.Merkur 9. avgusta dodatno poboljšava komunikaciju, pa biste mogli da čujete važne informacije vezane za ljubav, prijatelje ili decu.

Pomračenje Sunca u Lavu jedno je od najpozitivnijih ove godine i podstiče vas da pronađete ono što vas zaista čini srećnim. Mars od 10. avgusta prolazi kroz vaše četvrto polje doma i porodice, što može doneti selidbu, promene u domu ili više vremena sa najbližima.

Lav

Sunce i Jupiter prolaze kroz vaše prvo polje ličnosti, zbog čega ćete biti puni optimizma, harizme i sreće.

Tokom svog rođendanskog perioda privlačićete pažnju gde god da se pojavite. Osećaćete se sigurnije u sebe nego što ste bili dugo vremena.

Merkur u vašem znaku pojačava komunikaciju i daje vam mladalačku energiju, dok Venera od 6. avgusta čini svakodnevni život prijatnijim. Nije isključeno ni da vas privuče nečija inteligencija i način razmišljanja. Pomračenje Sunca 12. avgusta događa se upravo u vašem prvom polju i označava veliki lični početak. Ostavljate prošlost iza sebe i ulazite u potpuno novo životno poglavlje.

Vaga

Tokom sezone Lava fokus će biti na vašim dugoročnim planovima i društvenom životu.

Pred vama je odličan period za sklapanje novih poznanstava, širenje kruga prijatelja i stvaranje korisnih poslovnih kontakata. Teški dani polako ostaju iza vas.

Venera 6. avgusta ulazi u vaš znak i ostaje do 10. septembra, donoseći vam posebnu privlačnost. Bićete šarmantniji nego inače, a ljudi će želeti da budu u vašem društvu.

Jupiter prolazi kroz vaše jedanaesto polje prijateljstava, želja i planova, pa vam može doneti ispunjenje dugogodišnjih ciljeva, ali i finansijsku korist. Merkur od 9. avgusta dodatno poboljšava komunikaciju sa prijateljima i poslovnim saradnicima, pa ćete lakše ostvarivati ono što želite.

Pomračenje Sunca može iz vašeg života ukloniti ono što vam više ne služi i otvoriti prostor za mnogo bolje prilike.

Blizanci

Tokom sezone Lava čak tri planete prolaze kroz vaše treće polje komunikacije, ideja i svakodnevnih aktivnosti.

Bićete puni novih planova, mentalno brzi i spremni da razmenjujete ideje sa drugima. Više vremena provodićete sa članovima porodice ili ljudima koji su vam veoma bliski. Venera ovog meseca prolazi kroz vaše peto polje ljubavi i zabave, pa ćete želeti više druženja, izlazaka i romantičnih trenutaka.

Merkur dodatno širi vaše ideje i podstiče vas da razmišljate na veliko. Nećete raditi ništa polovično – sve ćete želeti da ostvarite sa puno entuzijazma. Jupiter vam donosi sreću kroz učenje, komunikaciju i kontakte sa ljudima. Posebno će pogodovati svima koji se bave pisanjem, medijima, obrazovanjem ili javnim nastupima.

Odnosi sa braćom, sestrama, komšijama i kolegama biće znatno bolji, a vi ćete biti društveniji, optimističniji i spremni da maksimalno iskoristite sve prilike koje vam se ukažu, piše Your tango.