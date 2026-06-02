U Dortmundu se upravo odvija prava drama, a kako javljaju nemački mediji u glavnoj ulozi je državljanin Srbije. Kako se navodi, Srbin je posle haosa koji je napravio u jednom restoranu pucao na policajca i zabarikadirao se u jednoj kući, gde kao taoce drži dvoje dece!

Bild javlja da je sve počelo tako što je državljanin Srbije, čiji identitet još nije poznat, prvo u restoranu goste prskao biber sprejem i udarao ih palicom.

Kada je otišao iz restorana seo je u automobil i zaputio se do kuće u kojoj se sada nalazi.

U jednom trenutku, a po pozivu jedne žene, policija je došla do kuće. Srbin je izašao i zapucao na jednog policajca, koji je srećom preživeo jer je nosio pancir.

Potom se državljanin Srbije zabarikadirao u kuću sa dvoje dece.

Na lice mesta su jake policijske snage predvođene specijalcima, kao i pregovarači koji su ušli u kući kako bi pokušali da nagovore Srbina da se preda.

Policija je dovela i psa, koji bi u nekom trenutku mogao da bude poslat u kuću ako pregovori ne urode plodom.

Policija trenutno ispituje jednu ženu u blizini kuće u kojoj se Srbin zabarikadirao. Pretpostavlja se da bi ona mogla da bude njegova partnerka, ali ta informacija nije potvrđena.

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