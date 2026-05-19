Granična policija uhapsila je, prilikom ulaska u Crnu Goru, D.C. (35), državljanina Srbije, nakon što je utvrđeno da je Interpol Beograd za njim raspisao poternicu.

To je saopšteno iz Uprave policije (UP).

„Službenici Sektora granične policije – Regionalnog centra granične policije ‘Centar’ su na graničnom prelazu Šćepan Polje, prilikom ulaska u Crnu Goru, izvršili kontrolu lica D.C. (35), državljanina Republike Srbije, koji se nalazio kao saputnik u vozilu”, navodi se u saopštenju UP.

Kako dodaju iz policije, proverama kroz policijske evidencije utvrđeno je da je za njim na snazi međunarodna poternica koju je raspisao NCB Interpol Beograd radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od dve godine, na koju je osuđen presudom Višeg suda u Kraljevu zbog izvršenog krivičnog dela nasilje u porodici.

D.C. je uhapšen i u zakonom predviđenom roku biće sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici radi određivanja ekstradicionog pritvora.

„Sledi dalja komunikacija između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Beograd u vezi sa postupkom ekstradicije”, zaključuje se.