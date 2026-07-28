Najveći pivski festival na svetu svake godine donosi ne samo milione posetilaca već i veliki broj radnih mesta. Pred početak Oktoberfesta u Minhenu otvara se oko 13.000 privremenih pozicija, a među njima se nalaze i zanimanja koja su gotovo nepoznata van Bavarske.

Na prostoru Theresienwiese već nedeljama traju pripreme za početak manifestacije. Dok radnici postavljaju velike drvene konstrukcije, montiraju pivske šatore i pripremaju infrastrukturu za hiljade gostiju, ugostitelji imaju svoj veliki izazov – pronalaženje dovoljno iskusnog osoblja.

Iako se najveći broj radnika angažuje mnogo ranije, pojedini veliki šatori i pred sam početak festivala traže dodatnu pomoć. Među oglasima se mogu pronaći i poslovi sa neobičnim nazivima koje mnogi ljudi izvan Bavarske teško mogu da prepoznaju.

Neobična zanimanja koja postoje zbog Oktoberfesta

Jedna od specifičnih pozicija je posao „gantera“ (Ganter ili Ganterer). Ovi radnici imaju važnu ulogu u šatorima gde se pivo i dalje služi iz tradicionalnih drvenih buradi. Njihov posao podrazumeva praćenje potrošnje, dopremanje punih buradi iz rashladnih prostora, uklanjanje praznih i organizaciju snabdevanja kako bi točenje piva moglo neprekidno da funkcioniše.

U pojedinim šatorima traže se i „Hendlstecker“ i „Hendlgrilleri“. Prvi su zaduženi za pripremu pilića za pečenje, odnosno postavljanje mesa na ražnjeve, dok drugi vode računa o samom procesu pečenja.

Tu su i „Limoschenkeri“, radnici koji se bave pripremom i posluživanjem bezalkoholnih pića, kao i „Zeichenkassiereri“, koji kontrolišu vrednosne bonove i prate interne obračune narudžbina.

Zanimljivo je da se za određene poslove, poput montaže i pripreme prostora, pozivaju i penzioneri koji žele dodatni sezonski prihod.

Najveća zarada rezervisana je za iskusne konobare

Najtraženiji i najplaćeniji poslovi na Oktoberfestu tradicionalno su oni u usluživanju gostiju. Međutim, do tih pozicija nije lako doći.

Pojedini šatori zahtevaju da se prijavljuju već formirani timovi od nekoliko ljudi koji imaju iskustvo rada na velikim manifestacijama. Samostalne prijave često se ne uzimaju u obzir, jer je brzina i uigranost osoblja ključna tokom višenedeljnog festivala.

Prema podacima organizatora Oktoberfesta, konobari tokom trajanja festivala mogu ostvariti zaradu koja u nekim slučajevima dostiže oko 5.000 evra. Njihova primanja ne zavise samo od osnovne zarade, već i od prometa i napojnica.

Ipak, taj novac dolazi uz veoma zahtevne uslove rada. Tokom smena koje traju u intenzivnom ritmu, konobari svakodnevno nose veliki broj krigli piva, pri čemu jedna puna krigla može težiti i nekoliko kilograma.

Za razliku od njih, pomoćno osoblje u kuhinji, perači posuđa i radnici na tehničkim poslovima uglavnom imaju drugačiji sistem plaćanja i manje mogućnosti za dodatnu zaradu kroz napojnice.

Iako su poslovi fizički zahtevni i traju svega nekoliko nedelja godišnje, mnogima rad na Oktoberfestu predstavlja jedinstveno iskustvo. Osim zarade, privlačnost ovog angažmana leži i u tome što radnici postaju deo događaja koji svake godine okuplja milione ljudi iz celog sveta, piše Kamatica.