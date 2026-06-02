Sjedinjene Američke Države uvele su danas sankcije najvećoj iranskoj berzi kriptovaluta Nobitex, njenom rukovodstvu i prema još tri iranske platforme za trgovinu digitalnom imovinom, saopštilo je američko Ministarstvo finansija.
Sankcije su deo šire kampanje ekonomskog pritiska na Iran i usledile su u trenutku kada diplomatska nastojanja za postizanje sporazuma između Vašingtona i Teherana i dalje ne daju konkretne rezultate, preneo je CNN.
Američke vlasti optužuju Nobitex da je omogućavao transakcije u vezi sa aktivnostima koje Vašington smatra terorističkim, uključujući finansijske tokove povezane sa Korpusom garde islamske revolucije (IRGC), kao i zaobilaženje međunarodnih sankcija.
Ministarstvo finansija SAD navelo je da je platforma, prema njihovim tvrdnjama, pomagala iranskim institucijama i pojedincima povezanim sa vlastima da koriste međunarodne kriptoplatforme i pristupe stotinama miliona dolara u digitalnoj imovini uprkos postojećim restrikcijama.
Sankcije obuhvataju i izvršnog direktora kriptoberze Nobitex, trojicu suosnivača kompanije, kao i još tri iranske kriptoberze.
Vašington tvrdi da je Nobitex imao ulogu i u premeštanju finansijskih sredstava iz Irana nakon početka američkih vojnih operacija.
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