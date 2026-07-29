Da li vam se čini da više nemate ni vremena ni energije za druženje sa prijateljima? A kada se konačno vidite, imate osećaj da više ništa nije kao nekada?

Stručnjaci kažu da je to sasvim normalna pojava u srednjim godinama. Posao, porodica i brojne obaveze često potisnu prijateljstva u drugi plan, dok se istovremeno menjaju i naši prioriteti.

„Između četrdesete i šezdesete godine ljudi postaju iscrpljeniji, imaju manje vremena i manje strpljenja za odnose koji im ne pružaju podršku“, objašnjava psihoterapeutkinja Elojz Skiner.

Kada se dugogodišnja prijateljstva promene ili prekinu, to može biti jednako bolno kao i ljubavni raskid.

Ne jurite prošlost

Promene u prijateljstvima mogu da izazovu osećaj da ste vi zakazali.

„Najveći bol često dolazi zato što se držimo slike kakvo je prijateljstvo nekada bilo, umesto da prihvatimo ono kakvo je danas“, kaže psihoterapeutkinja i spisateljica Ema Rid Turel.

„Mnoga prijateljstva u srednjim godinama opstaju zahvaljujući blizini i zajedničkim životnim okolnostima. Kada se putevi razdvoje zbog dece, razvoda, brige o roditeljima ili gubitka voljene osobe, odnos polako gubi svoj oslonac.“

„Prijateljstva se menjaju kada se promene životne okolnosti – zbog dece, razvoda, brige o roditeljima ili drugih obaveza. To ne znači da je neko nekoga izdao, već da odnos treba prilagoditi novoj fazi života.“

Umesto svakodnevnih poruka ili dugih večera, ponekad su dovoljni zajednička šetnja ili povremeni razgovor.

Tiho udaljavanje

Za razliku od dramatičnih svađa koje viđamo u rijaliti programima, većina prijateljstava u srednjim godinama ne završava burno.

„Dovoljna je jedna pogrešno shvaćena rečenica, niko je ne razjasni i udaljenost polako odradi svoje“, kaže Ema.

Izbegavanje razgovora možda deluje lakše, ali nezadovoljstvo vremenom samo raste. Ona savetuje da otvoreno priznate da se nešto promenilo.

„Recite: 'Imam osećaj da se nešto promenilo između nas i ne želim da nagađam šta je u pitanju.'“

Stručnjaci savetuju da otvoreno kažete ako osećate da ste se udaljili. Rečenice poput: „Imam osećaj da smo se udaljili i nedostaje mi naše prijateljstvo“ mogu otvoriti iskren razgovor i pomoći da se odnos obnovi.

Postavite granice

U srednjim godinama vreme i emocionalna energija postaju dragoceni, pa mnogi više ne žele da ulažu u površne ili jednostrane odnose.

Posebno je teško onima koji su godinama bili osobe koje uvek slušaju druge i rešavaju njihove probleme.

„Ljudi često shvate da nešto nije u redu tek kada se posle susreta sa prijateljem osećaju iscrpljeno, nevidljivo ili ogorčeno“, kaže Džuli. Pre nego što odustanete od prijateljstva, pokušajte da postavite jasne granice.

Zapitajte se šta vam nedostaje – više prostora, uzajamna podrška, osećaj da vas neko sluša ili da vas ceni zbog onoga što jeste, a ne samo zbog onoga što radite za druge.

Istovremeno budite iskreni prema sebi. „Da li ste skrivali svoje emocije? Da li ste uvek pokušavali da rešite tuđe probleme? Da li ste bili dostupni u svakom trenutku?“

„Granice nisu znak udaljavanja, već način da izrazite svoje potrebe i proverite da li vas druga strana zaista čuje“, kaže dr Hana.

Bliskost nije isto što i često viđanje

Kada život postane prepun obaveza, lako prođu meseci, pa čak i godine, a da se sa prijateljima ne vidite kako treba.

To ne znači da među vama više nema bliskosti. „Prijateljstva često slabe zbog nedostatka organizacije, a ne zbog nedostatka ljubavi“, kaže Julie.

Ona ističe da se prava bliskost gradi kvalitetom odnosa, a ne brojem susreta.

„Prava bliskost ne zavisi od broja viđanja, već od iskrene želje da ostanete povezani“, zaključuju stručnjaci.

Ponekad je dovoljan jedan iskren razgovor, kratka poruka ili zajednički izlet jednom godišnje da prijateljstvo opstane i traje uprkos svim životnim promenama, piše the Sun.