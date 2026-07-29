Samo dva dana nakon što su u selu Drinjača kod Zvornika obeležene 34 godine od svirepog ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, koga je zverski ubila pripadnica tzv. Armije BiH, predsednik Demokratskog narodnog saveza (DNS) Nenad Nešić zatražio je hitnu proveru tvrdnji da li ubica Elfeta Veseli slobodno šeta na slobodi i koristi vanzavodske pogodnosti!

Nešić tvrdi da su mu se obratili zabrinuti građani i pojedini radnici Kazneno-popravnog zavoda Tuzla, navodeći da je pravosnažno osuđenoj ratnoj zločinki omogućeno da svakog meseca boravi na Ilidži, u neposrednoj blizini prebivališta porodice nastradalog dečaka.

Povezujući sve informacije koje su mu dostavljene, Nešić je izneo niz teških optužbi na račun dešavanja unutar i van zatvorskih zidina. Prema njegovim rečima, Elfeti Veseli se navodno redovno odobravaju izlasci na slobodu u trajanju od pet do sedam dana, pri čemu ona koristi godišnji odmor, mesečne boravke na Ilidži, ali i slobodno vreme u samoj Tuzli.



Pored izlazaka, predsednik DNS-a tvrdi da osuđenica u KPZ Tuzla uživa direktnu zaštitu pojedinih stražara i vaspitača, te da joj je mimo procedura obezbeđeno radno mesto u sektoru hortikulture kako bi formalno ispunila uslove i ostvarila pravo na dodatne pogodnosti. On navodi i da je Veseli u zatvoru navodno maltretirala druge zatvorenice, dok su deblji kraj i kazne izvukle upravo one žene koje su se usudile da prijave njeno bahato ponašanje.



- Kako je moguće da osoba osuđena za svirepo ubistvo deteta svaki mesec slobodno šeta Ilidžom, u neposrednoj blizini prebivališta porodice dečaka? Kako bi se osećala njegova sestra kada bi na ulici srela ženu koja je ubila njenog brata? - upitao je revoltirani Nešić.



Zbog svega navedenog, on je javno pozvao federalnog ministra pravde i ministra pravde Bosne i Hercegovine da hitno intervenišu i sprovedu istragu o tome ko je, pod kojim uslovima i na osnovu kakve bezbednosne procene odobrio ove navodne izlaske.



Ovi navodi za sada nisu zvanično potvrđeni niti demantovani iz Uprave KPZ Tuzla, kao ni iz Federalnog ministarstva pravde. Zakon inače predviđa da se vanzavodske pogodnosti zatvorenicima mogu odobriti isključivo pod strogo propisanim uslovima i nakon detaljne procene ponašanja i bezbednosnog rizika, ali za sada nije poznato da li je Veseli takva prava zaista ostvarila i po čijoj odluci.



Elfeta Veseli je pravosnažno osuđena na 13 godina zatvora zbog svirepog ubistva dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića 1992. godine na području Kamenice kod Zvornika. Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno ju je 2019. godine osudio na deset godina robije, ali je Apelaciono veće naknadno uvažilo žalbu tužilaštva i preinačilo kaznu na 13 godina zatvora. U izrečenu kaznu uračunato joj je vreme provedeno u pritvoru od marta 2017. godine, kao i period proveden u ekstradicionom pritvoru.

BONUS VIDEO: