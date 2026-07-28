Povod za tekst bio je intervju sa pripadnikom brigade "Lubart" iz korpusa "Azov", u kojem je ocenio da vojske NATO-a nisu dovoljno prilagođene savremenom ratovanju.

Kako navodi Velt, ukrajinski vojnici koji su prolazili obuku na Zapadu bili su iznenađeni činjenicom da se tokom vojnih vežbi prave pauze za kafu, kao i ograničenjima u korišćenju dronova.

Jedan od pripadnika brigade izjavio je da su tokom vežbe "Aurora 26" u Švedskoj uspeli da nadigraju zapadne oklopne jedinice koristeći izviđačke i udarne dronove.

Pet predloga za reformu Bundesvera

Autor teksta smatra da bi Nemačka trebalo da ubrza razvoj i primenu novih vojnih tehnologija, posebno kada su u pitanju bespilotne letelice, softver i veštačka inteligencija.

Kao drugi prioritet navodi se veće oslanjanje na mlađe komandante koji imaju iskustvo sa savremenim tehnologijama.

Treći predlog odnosi se na proširenje ovlašćenja nemačkih obaveštajnih službi, dok četvrti podrazumeva unapred pripremljene proizvodne kapacitete, zalihe municije i infrastrukturu za eventualnu mobilizaciju.

Kao petu meru, autor pominje uvođenje obavezne mobilizacije, uz ocenu da se odbrambeni kapaciteti ne grade samo većim ulaganjima, već i većim angažovanjem društva.

Tekst izazvao pažnju

Predlozi objavljeni u Veltu izazvali su veliku pažnju jer predstavljaju radikalno drugačiji pogled na budući razvoj nemačkih oružanih snaga i u velikoj meri se oslanjaju na iskustva iz rata u Ukrajini.

RT Balkan / Welt.