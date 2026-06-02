Dušan J. (27), koji je optužen za pokušaj ubistva Dejana Vuksanovića (33) 22. aprila 2025. godine u restoranu u naselju West 65 na Novom Beogradu, negirao je danas na suđenju u Višem sudu u Beogradu te optužbe.

On je rekao i da ne priznaje ni optužbe za držanje i nošenje oružja, ali da priznaje držanje narkotika i to marihuane, koja je nađena prilikom pretresa stana u kojem je živeo sa nevenčanom suprugom.

On je optužen da je, maskiran u dostavljača hrane, ušao u restoran u kom je Vuksanović sedeo sa prijateljem, izvukao pištolj iz džepa, pucao i pogodio ga u nogu. Nakon toga je pobegao.

Dušan J. je iznoseći odbranu ispričao da je 22. aprila prošle godine ceo dan bio kod tašte u stanu u Zemunu i montirao joj neki plakar.

- Po tome pamtim taj dan, znam da je bio utorak i treći dan Vaskrsa. Ceo dan nisam izlazio iz stana i u to sam siguran. Moja tašta to sve može da potvrdi. Oštećenog ne poznajem, nikada ga u životu nisam video, niti sam imao bilo kakvih dodirnih tačaka sa njim. Nikada nisam ni pomislio da nekoga ubijem, a ne pokušao - kazao je okrivljeni Dušan J.

Inače, njegov branilac je posle toga taštu predložio za svedoka.

Dušan J. je dalje rekao da ga optužuju da je 17. aprila opservirao teren vozeći električni trotinet.

- Snimke nisam video, ali mi je branilac rekao šta se na njima nalazi. Ja nikada u životu nisam bio u naselju Vest 65, ni tog dana kada se to desilo, ni pre, ni posle. Nije istina da sam opservirao teren i pripremao krivično delo. Istina je da vozim električni trotinet i da sam se u tom periodu kretao po Zemunu i Novom Beogradu, pa je moguće da sam snimljen. Više puta sam prolazio, jer sam u aprilu tražio stan da se preselimo ja i supruga, razgledao sam stanove i na kraju smo našli da iznajmimo u Zemunu. U njega smo se uselili 7. maja i tu sam posle uhapšen - rekao je okrivljeni, navodeći da nije tačno da se u tom stanu krio.

Ispričao je i da je radio u firmi za tehnički pregled automobila, da je u februaru 2025. godine dao otkaz i da se onda bavio molerajem.

Nakon iznošenja odbrane okrivljeni nije hteo da odgovara na pitanja.

Kada je Dušan J. uhapšen, u pretresu stana u kojem je neprijavljeno živeo sa suprugom pronađeno je 2,12 grama marihuane na komodi ispod televizora u dnevnom boravku umotana streč folijom u dva paketa. Dušan J. je u sudnici rekao da je uzimao marihuanu jednom ili dva puta mesečno kada bi došao kući sa posla umoran, pa da se opusti. Naveo je da nije zavisnik i da zna da je to zabranjeno. Nije želeo da kaže od koga je nabavio i naveo je da tu osobu lično i ne poznaje.

