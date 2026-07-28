Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare sa irskim premijerom Mihalom Martinom u Dablinu, Merc je plan Evropske komisije nazvao "neprihvatljivim i neuravnoteženim", prenosi portal Politiko.

"Zato nam je potreban nacrt budžeta sa smanjenjima na svim nivoima, ukupno nekoliko stotina milijardi evra. Ova smanjenja su neophodna", rekao je Merc.

Merc je kritikovao plan EK da poveća broj zaposlenih u EU, što Brisel naziva "neophodnim" za rešavanje povećanog obima posla izazvanog aktuelnim geopolitičkim krizama.

"Neprihvatljivo je da se sada stvara 2.500 novih radnih mesta za evropske institucije. To nećemo prihvatiti", rekla je Merc i dodao da Nemačka smanjuje broj zaposlenih u vladi za osam odsto do 2029. godine.

Tokom svog predsedavanja Savetom EU, Irska će morati da podnese novi predlog budžeta pre samita lidera EU u oktobru, a irski premijer Martin će se suočiti sa ozbiljinim zadatkom da uskladi Mercove napore za smanjenje budžeta sa suprotstavljenim pritiskom zemalja koje podržavaju veći budžet, poput Italije, Španije i Poljske.