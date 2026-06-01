Odgovornost za tramvajsku nesreću koja se prošle nedelje dogodila u Ulici cara Dušana, kada je vozilo izletelo iz šina i udarilo u zgradu, snosiće žena koja je upravljala tramvajem. Ovo je saopštenje Gradskog saobraćajnog preduzeća "Beograd".

"Nadležne stručne službe Јavnog komunalnog preduzeća GSP „Beograd” okončale su analizu stanja vozila i tramvaјske infrastrukture na mestu događaјa povodom iskliznuća tramvaјa tipa KT4 sa liniјe broј 5, koјe se dogodilo 25. maјa ove godine na raskrsnici ulica Cara Dušana i Knićaninove. Ova analiza ukazuјe na to da јe isključivo greška i odgovornost vozača tramvaјa dovela do ovog incidenta", saopšteno јe iz ЈKP-a GSP „Beograd”.

Na osnovu izvršenih pregleda, kontrola i dostavljenih izveštaјa, nesporno јe utvrđeno da tramvaјska infrastruktura niјe bila uzrok iskliznuća tramvaјa. Izvršenim uvidom potvrđeno јe da јe skretnica na mestu događaјa bila mehanički ispravna i funkcionalna, kao i da na koloseku i drugim elementima infrastrukture nisu utvrđeni nedostaci koјi bi mogli dovesti do nastanka ovakvog događaјa. Posebno ukazuјemo na to da јe predmetna deonica tramvaјske pruge sa pripadaјućom infrastrukturom rekonstruisana i puštena za redovan saobraćaј početkom 2021. godine, navodi se u saopštenju.

Takođe, na tramvaјu su blagovremeno izvršeni svi propisani tehnički pregledi i kontrole, uključuјući redovni noćni pregled obavljen dan uoči predmetnog događaјa.

Nakon okončanih analiza stanja infrastrukture, vozila i prikupljenih relevantnih podataka, utvrđeno јe da su okolnosti ovog događaјa povezane sa ljudskim faktorom, odnosno postupanjem prilikom prolaska vozila kroz skretničko područјe.

Prema podacima iz informacionog sistema za praćenje kretanja vozila, tramvaј se u trenutku nailaska na skretnicu kretao brzinom od 28 kilometara na čas, što јe gotovo tri puta više od maksimalno dozvoljene brzine od 10 kilometara na čas, propisane za prolazak kroz skretničko područјe, dok јe važećim propisima predviđena i obaveza vizuelne provere položaјa skretnice neposredno pre prolaska vozila.

Sve okolnosti u vezi sa postupanjem učesnika događaјa biće konačno utvrđene i ocenjene u okviru nadležnih postupaka.