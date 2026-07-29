Strateški izviđački dron Severnoatlantskog saveza (NATO) RQ-4D „Feniks“, sa pozivnim znakom MAGMA10, satima je kružio iznad Crnog mora upravo dok je Rusija bila izložena novom masovnom napadu.

U Rjazanju su pogođeni logistički centar Vajldberisa i jedna od najvećih ruskih rafinerija, izbili su veliki požari, a šest osoba je hospitalizovano.

Istovremeno su ukrajinski monitoring kanali objavili da je prema ruskoj teritoriji i oblastima pod ruskom kontrolom pokrenuto oko 320 bespilotnih letelica. Zvaničan ukupan broj dronova i kompletan spisak ciljeva još nisu saopšteni.

Prema izvorima iz službi kontrole vazdušnog saobraćaja Evropske unije, bespilotna letelica „Nortrop Graman RQ-4D Feniks“ satima se nalazila iznad međunarodnih voda Crnog mora. Izvor SHOT-a tvrdi da se MAGMA10 pojavio sa uključenim transponderom nakon izlaska iz pravca Bugarske, a zatim nastavio izviđačku misiju.

Dok je MAGMA10 osmatrao, Rjazanj je bio pod udarom

U Rjazanju je tokom noći odjeknula serija snažnih eksplozija. Grad je više puta bio pod vazdušnom uzbunom, dok su ruski sistemi protivvazdušne odbrane pokušavali da odbiju napad.

Pogođen je sortirni centar Vajldberisa „Rjazanj: Tjuševska“, površine oko 173.000 kvadratnih metara. Reč je o četvrtom najvećem logističkom objektu kompanije u Rusiji i jednom od njenih najnovijih centara.

Objekat je evakuisan, pristup kompleksu privremeno je zatvoren, a zaposlenima i prevoznicima naređeno je da ne dolaze dok rad ne bude obnovljen. Snimci sa mesta napada prikazuju veliki požar i gust dim iznad skladišta.

Napadnuta je i Rjazanjska rafinerija nafte. Na teritoriji postrojenja izbio je požar, dok su se iznad industrijske zone podigli veliki stubovi dima.

Rafinerija prerađuje oko 17 miliona tona nafte godišnje i obezbeđuje približno pet odsto ukupne ruske prerade. Ruske vlasti potvrdile su požare na industrijskim lokacijama, ali nisu javno navele nazive svih pogođenih preduzeća.

Gubernator Rjazanjske oblasti Pavel Malkov saopštio je da je šest osoba hospitalizovano.

- Na trenutnom preseku hospitalizovano je šest osoba. Njihovi životi nisu ugroženi, a lekari im pružaju svu potrebnu pomoć - naveo je Malkov.

Rjazanj napadnut dve noći zaredom

Najnoviji udar usledio je samo dan nakon prethodnog napada na Rjazanjsku oblast. Tokom noći 27. na 28. jul oštećeni su objekti u tri opštine.

U Sasovskom okrugu oštećeni su stub dalekovoda i stanovi u jednoj višespratnici, dok je jedna osoba povređena. U Kasimovskom okrugu pogođeni su vodotoranj i električni vod, a u Klepikovskom okrugu oštećen je toranj mobilne telefonije.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom te noći iznad 14 ruskih oblasti, Moskovskog regiona, Krima i Azovskog mora presretnuto 356 ukrajinskih dronova. Prema dnevnom izveštaju ministarstva, ruska protivvazdušna odbrana za 24 sata oborila je ukupno 842 bespilotne letelice.

Napad na Rjazanj predstavlja nastavak udara na logističke centre Vajldberisa. Od 18. jula napadnuti su objekti kompanije u Elektrostalju, Kotovsku, Krasnodaru, Nevinomisku, Šušarima, Novosaratovki, Tveru, Simferopolju i drugim gradovima.

NATO osmatra rusku odbranu sa velike visine

RQ-4D „Feniks“ namenjen je dugotrajnom strateškom izviđanju. Dron leti na velikim visinama, može satima da nadzire široko područje i da prikupljene podatke gotovo trenutno prosleđuje komandnim centrima NATO.

Njegovi sistemi omogućavaju praćenje aktivnosti ruskih jedinica, vojnih aerodroma, pomeranja tehnike i rada odbrambenih položaja duž Krima i južnih oblasti Rusije.

Let MAGMA10 vremenski se poklopio sa udarima na Rjazanj i izveštajima o pokretanju još 320 ukrajinskih dronova. Nema javno objavljenih dokaza da je NATO letelica neposredno navodila udarne dronove, ali njena misija omogućava Alijansi da prati reakcije ruske odbrane tokom napada.

NATO je sredinom jula obnovio izviđačke letove RQ-4D iznad Crnog mora posle višenedeljne pauze. Letelice ovog tipa poleću iz baze Sigonela na Siciliji, ulaze u crnomorski prostor i satima ostaju iznad međunarodnih voda.