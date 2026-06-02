U sredu, 3. juna, u celom južnom Banatu će se oglasiti sirene za javno uzbunjivanje, kao vid redovne provere rada sistema

Jednolični ton u trajanju od tačno 60 sekundi, koji signalizuje prestanak opasnosti, biće pušten tačno u podne u Pančevu, Vršcu, Alibunaru, Beloj Crkvi, Opovu, Kovinu, Kovačici i Plandištu.

Provera se sprovodi u cilju funkcionisanja integracije svih institucija i službi, koje su od značaja za smanjenje rizika od katastrofa i efikasno upravljanje u vanrednih situacijama.