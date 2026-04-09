Slučaj koji ne prestaje da šokira dogodio se na Malti, a ono što čini sve još strašnijim je to, što ni dan danas nije razrešen. Misterija dugo sada već deset godina progoni Nemačku ali i ceo svet.

Sedamnaest godina star nemački turista Majk Mansholt nestao je jula 2016.godine kada je otišao u prirodu.Naime, on je rekao svojim roditeljima da ide da istraži katakombu koja se često naziva "Kraljevstvo mrtvih" (King of the dead)

On je bio smešten u malteškom gradu Sliema, a 18.jula on je napustio hotel, iznajmio je sportski bicikl,stavio Gopro kamericu na glavu i krenuo. Rekao je da će da istraži te poznate pećine i katakombe i da se vraća. Poslao je svojim roditeljima poruka da ulazi i da će da se vratiti uskoro. Međutim, to je poslednja poruka koju je poslao roditeljima.

Prijaveljen je njegov nestanak i danima je trajala potraga za njim. Međutim, nekoliko dana kasnije pronađeno je njegovo telo i to nekoliko kilometara od mesta gde je poslednji put viđen.

Pronađen je u podnožju litice, a njegov bicikl, torbica sa novcem, karticama i kamera su pokradeni. Međutim, na telu je imao samo male ogrebotine, što nije odgovaralo scenariju da je pao ili je bačen s litice.

Kada je njegovo telo stiglo u Nemačku, istražiteji i stručnjaci su saznali šokantne detalje.

- Nedostajali su njegovi unutrašnji organi, uključujući mozak. Njegovo telo je težilo svega 16 kilograma - navodi izvor za strane medije.

Ono što je zastrašujuće ova misterija nikada nije rešena, niko ne zna šta se dogodilo, kada je ušao u pećinu i na koji način i ko ga je usmrtio.

